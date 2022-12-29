Бывшего вице-губернатора Тамбовской области обвинили в нарушении неприкосновенности личной жизни

Октябрьский райсуд Тамбова приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора региона Олега Иванова. Согласно картотеке дел, его обвиняют в нарушении неприкосновенности личной жизни.

Речь идет об уголовном деле по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Господину Иванову грозит наказание до двух лет лишения свободы. Он не ответил на вопрос «Ъ-Черноземье».

Предварительным расследованием занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области. По версии следствия, господин Иванов в одном из ныне удаленных Telegram-каналов распространил закрытые данные из деклараций чиновников.

Олег Иванов покинул обладминистрацию в ноябре прошлого года, через месяц после назначения нового главы администрации Максима Егорова, и занял пост проректора Тамбовского технического университета. На нем он продержался до июля.

Сергей Толмачев