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Коммерсантъ FM
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США, Япония и Индия ужесточают правила въезда для туристов из Китая из-за вспышки COVID-19

Власти США намерены ввести ограничения на въезд туристов из Китая. Канал CNBC цитирует заявление американских официальных лиц, сделанное во вторник, 27 декабря, поздно вечером: «Растет озабоченность международного сообщества в связи с продолжающимся ростом случаев заболевания COVID-19 в Китае и отсутствием поступления из КНР прозрачных данных об этом, включая данные о геномной последовательности вируса». В заявлении отмечается, что без таких данных системе здравоохранения США «все сложнее гарантировать, что специалисты смогут выявить потенциальные новые штаммы и оперативно принять меры по ограничению их распространения».

При этом американские власти указывают и на меры, принимаемые сейчас другими странами в отношении туристов из Китая. Так, за последние дни Япония, Индия и Малайзия объявили об ограничениях для въезда китайских туристов. Чтобы въехать в Японию, при наличии сертификата о вакцинации они должны будут по прибытии в аэропорт сделать тесты на COVID-19 и получить отрицательный результат. При отсутствии сертификата тест надо будет сдавать и при вылете из Китая. Если тест по прилете в Японию окажется положительным, туриста поместят в карантин на семь дней. Власти Японии также ограничили воздушное сообщение с Китаем: с 30 декабря прямые рейсы из КНР принимают только четыре японских аэропорта.

В Индии также проводится тестирование прилетающих иностранных туристов, включая китайских, а тех, у кого тест положительный или имеются характерные симптомы заболевания даже при отрицательном тесте, поместят в карантин.

Китайские власти прокомментировали ограничения. Они считают, что «антиковидные меры должны быть научно обоснованными, умеренными и не должны негативно сказываться на обычных перемещениях людей». Между тем мировые СМИ сообщают, что в Китае многие больницы переполнены пациентами с коронавирусом, а морги не вмещают всех умерших от COVID-19. При этом, по официальной статистике, за последнюю неделю в КНР от COVID-19 умер лишь один человек.

Алена Миклашевская

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