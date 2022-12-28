Глава фракции «Единой России» в Госдуме прокомментировал правила поведения для депутатов

Рекомендации по работе в соцсетях, которые получили депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме, подразумевают ответственность в случае их нарушения. Об этом журналистами заявил руководитель фракции Владимир Васильев. Он пояснил, что «слишком дорого слово стоит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Васильев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Владимир Васильев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Что это значит? Значит это будет ответственность. Каждый, кто выйдет за пределы, будет нести ответственность, потому что слишком дорого слово стоит. Помните? Злые языки страшнее пистолета. Так и вот эти выражения, они иногда дорого стоят»,— заявил господин Васильев (цитата по ТАСС). Он пояснил, что причиной для подобных требований, которых около 10-и, послужили, в том, числе, некоторые действия некоторых депутатов. По его словам, парламентарии признавались, что на отдыхе «в выпившем состоянии начинали комментировать».

О том, что «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, ранее сообщал РБК. Кодекс состоит из 11 пунктов, среди которых — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.

Затем высокопоставленный источник во фракции «Единая Россия» сообщил ТАСС, что депутаты-единороссы получили рекомендации по публичному поведению, в частности по работе в соцсетях, особенно на предстоящих праздниках. Он пояснил, что рекомендации призваны предотвратить «недоразумения».

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «"Выпил — забудь про социальные сети"».

Мария Федотова