Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава фракции «Единой России» в Госдуме прокомментировал правила поведения для депутатов

Рекомендации по работе в соцсетях, которые получили депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме, подразумевают ответственность в случае их нарушения. Об этом журналистами заявил руководитель фракции Владимир Васильев. Он пояснил, что «слишком дорого слово стоит».

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Васильев

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Что это значит? Значит это будет ответственность. Каждый, кто выйдет за пределы, будет нести ответственность, потому что слишком дорого слово стоит. Помните? Злые языки страшнее пистолета. Так и вот эти выражения, они иногда дорого стоят»,— заявил господин Васильев (цитата по ТАСС). Он пояснил, что причиной для подобных требований, которых около 10-и, послужили, в том, числе, некоторые действия некоторых депутатов. По его словам, парламентарии признавались, что на отдыхе «в выпившем состоянии начинали комментировать».

О том, что «Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, ранее сообщал РБК. Кодекс состоит из 11 пунктов, среди которых — не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны.

Затем высокопоставленный источник во фракции «Единая Россия» сообщил ТАСС, что депутаты-единороссы получили рекомендации по публичному поведению, в частности по работе в соцсетях, особенно на предстоящих праздниках. Он пояснил, что рекомендации призваны предотвратить «недоразумения».

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «"Выпил — забудь про социальные сети"».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...