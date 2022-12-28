Суды признали омбудсмена банкротом

Омбудсмену по вопросам развития цифровой экономики, генеральному директору ГК «Селдон» Илие Димитрову не удалось оспорить в кассации процедуру собственного банкротства. Она была введена по решению арбитражного суда Башкирии, в июле удовлетворившего заявление бизнес-партнера господина Димитрова, бывшего главного советника гендиректора ПАО «Россети» Константина Михайленко, которому Илия Димитров задолжал 281 млн руб. за долю в компании ООО «ДИД Групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илия Димитров задолжал 280 млн руб. бизнес-партнеру

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Илия Димитров задолжал 280 млн руб. бизнес-партнеру

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы омбудсмена по вопросам развития цифровой экономики, гендиректора группы компаний «Селдон» Илии Димитрова на решение арбитражного суда Башкирии и апелляции о признании его банкротом и введении процедуры реструктуризации долгов.

• Илия Димитров — уроженец поселка Приютово в Белебеевсском районе Башкирии. Является президентом и сооснователем групп компаний «ДИД Групп» (специализируется на деятельности холдинговых компаний) и «Селдон» (российский разработчик IT-сервисов для бизнеса и госструктур), председателем совета директоров АО «Аналитический Центр», исполнительным директором Ассоциации электронных торговых площадок.

Как сообщается в материалах дела, бизнес-партнер господина Димитрова, председатель совета директоров ГК «Селдон» Константин Михайленко в 2018 году продал Илие Димитрову 15% своей доли в ГК «ДИД Групп» за 253 млн руб. Господин Димитров должен был рассчитаться с компаньоном до декабря 2019 года, однако после частичной оплаты в 17,7 млн руб. перестал вносить платежи. В прошлом году Дорогомиловский райсуд Москвы взыскал с Илии Димитрова в пользу Константина Михайленко 236 млн руб. основного долга и 45 млн руб. неустойки. В марте текущего года Константин Михайленко обратился в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании господина Димитрова банкротом.

В кассационной жалобе Илия Димитров просит судебные акты отменить. Он считает, что суды должны были отнести его к числу лиц, в отношении которых применяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Заявление о признании должника банкротом было принято к производству через четыре дня после вступления в силу 1 апреля постановления правительства России о введении моратория. Истец также не согласен с выводами судов о том, что он неплатежеспособен, поскольку «стоимость его имущества превышает размер задолженности перед кредиторами».

Кассация отклонила довод Илии Димитрова о моратории, указав на то, что кредитор обратился в суд через «Мой арбитр» еще до введения моратория. «Вопреки позиции заявителя кассационной жалобы о том, что он имеет имущество, достаточное, как указывает кассатор, для расчетов с кредиторами, им не погашена задолженность перед заявителем в течение длительного времени, а также иными кредиторами, которые к моменту судебного заседания в суде округа включены в реестр требований кредиторов должника», — говорится в постановлении.

26 декабря арбитражный суд Башкирии принял обеспечительные меры по заявлению финансового управляющего бизнесмена Анны Маниной о запрете группе компаний «ДИД Групп» отчуждать ценные бумаги акционерных обществ «Аналитический центр», «Финансовый центр» и «АЦ Сервис», а также доли в уставных капиталах девяти дочерних компаний. По мнению Анны Маниной, это необходимо для сохранения стоимости конкурсной массы. В январе 2020 года стоимость долей ООО «ДИД Групп» оценивалась в 780 млн руб., однако потом доли «ДИД Групп» в дочерних компаниях уменьшились: в два раза сократилось участие в ООО «Селдон новости», более чем на 60% — в АО «Аналитический центр», указала финансовый управляющий.

По данным на 22 декабря, в реестр требований включены два кредитора на общую сумму 310 млн руб., также на рассмотрении находится еще одно заявление на сумму 6,9 млн руб. Следующее судебное заседание назначено на 12 января.

Анна Малинина сообщила «Ъ-Уфа», что проект плана реструктуризации долгов Илии Димитрова был составлен 25 сентября, однако пока собранием кредиторов не рассматривался, судом не утверждался.

С Константином Михайленко связаться не удалось — его контактов нет в открытом доступе.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает позицию кассационного суда правомерной. «Верховный суд России вряд ли отменит эти судебные акты. Дело о банкротстве существенно влияет на бизнес должника. С момента введения процедуры реструктуризации долгов любые сделки по приобретению или отчуждению имущества на сумму более 50 тыс. руб., а также недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транспортных средств гражданин вправе совершать только с письменного согласия финансового управляющего», — отметил он.

Карина Мамаева