Турция попросила Россию открыть небо над севером Сирии для операции против РПК

Турция в рамках контртеррористической операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) ведет переговоры с Россией об открытии воздушного пространства на севере Сирии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

«Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция—Россия—Сирия»,— заявил господин Акар (цитата по изданию Aydinlik).

Он добавил, что, когда переговоры достигнут определенной стадии, власти поделятся ими с прессой. «Мы продолжаем наши разговоры и диалоги. Налажены всевозможные контакты с Сирией»,— отметил министр обороны Турции.

Турция начала воздушную операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке 20 ноября. Власти Турции считают их причастными к теракту в Стамбуле, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил проведение и наземной операции.

О ситуации в регионе читайте в публикации «Ъ» «Сирийские курды подыскивают себе гарантов».

Дарья Эрозбек