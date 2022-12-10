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Коммерсантъ FM
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Миллер назвал главным итогом визита в Турцию газовый хаб

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что главным итогом его визита в Турцию стал газовый хаб. Алексей Миллер посетил Турцию вчера, 9 декабря. Как сообщала пресс-служба «Газпрома», там он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали создание газового хаба в Турции и поставки российского газа в страну.

Алексей Миллер

Алексей Миллер

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Алексей Миллер

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб"»,— сказано в сообщении в Telegram-канале «Газпрома». Других подробностей компания не привела.

Строительство газового хаба анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, по хабу можно было бы направить объем газа, утраченного из-за подрывов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре этого года. 4 декабря господин Эрдоган заявил, что в стране ведутся работы по подготовке к его строительству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российский газ пустят через хаб».

Олеся Павленко

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