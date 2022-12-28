Спецпроект «ГОДное чтиво»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В специальном проекте «ГОДное чтиво» «Ъ-Удмуртия» предложил известным жителям республики назвать книгу, которая произвела на них особое впечатление или стала главным открытием уходящего года. Представители власти, бизнеса и общественности могли указать книгу любого года издания и в любом жанре — художественную, профессиональную, нон-фикшн, лайф-стайл и т.п. Обязательным условием было только то, что книгу должны были прочитать в 2022 году.



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Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии

Василий Гроссман «Жизнь и судьба» (18+), Жак Пауэлс «Большой бизнес и Гитлер» (16+).

Василий Гроссман, «Жизнь и судьба». Название говорит само за себя. События происходят во время Великой Отечественной войны — тяжелейшего испытания для нашего народа. Внутренний мир и, как следствие, поступки каждого героя описываются настолько детально, что кажется, будто каждый герой в книге главный. И в этом многообразии судеб и трагедий герои и восхищают, и отвращают, поэтому не скажу, что книга легкая. Но прочесть советую.

Жак Пауэлс, «Большой бизнес и Гитлер». Как говорится, к прочтению обязательно. Настоятельно рекомендую тем, кому интересны причины и следствия мировой политики и истории. Война и поддержка фашистского режима, как источник обогащения. Ничего личного, ничего святого — просто бизнес. И вы удивитесь насколько много параллелей с сегодняшним днем.

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Алексей Кононов, совладелец сетей кафе «Горячий пельмень» и «Лавка Братьев Кононовых»

Олдос Хаксли «Остров» (16+)

Роман «Остров» — это утопия про идеальный мир от великого английского гуманиста-философа 20 века Олдоса Хаксли, которую он написал за год до своей смерти.

В сюжет книги гениально вплетены работы великих мыслителей, разные религии, культура и исторические факты человечества. Эта книга перевернула мое сознание, дала возможность прикоснуться к пониманию ответов на главные экзистенциальные вопросы: зачем мы пришли в этот мир, что есть мораль?

Скажу сразу, что эту книгу полностью могут понять далеко не все. В ней много сложной информации. Эта книга подойдет для тех, кто занимается самопознанием и ставит в своей жизни более высокие цели, чем обычное общественное потребление.

Главная цитата из книги: «Здесь и сейчас, парни!» теперь постоянно звучит в моей голове.

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Наиль Мухамедзянов, председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам

Бюджет Удмуртской Республики, Робин Шарма «Монах, который продал свой "Феррари"» (12+) и «Клуб "5 часов утра"» (12+)

В этом году я открыл для себя новую страницу жизни: стал председателем бюджетной комиссии, поэтому конец года прошел для меня под знаком главной финансовой книги — бюджета Удмуртской Республики.

Книга получилась хорошая, познавательная и в чем-то даже увлекательная. Над ней трудился большой коллектив авторов, мы много спорили над формулировками, с чем-то соглашались, с чем-то нет. В итоге произведение про бюджет написали и даже проголосовали за него. Не за каждую книгу голосуют ее писатели!

Если говорить серьезно, то на чтение литературы уходит не так много времени, сколько бы хотелось. Но все-таки я стараюсь регулярно брать в руки книгу. Именно книгу, потому что читать произведения с экрана гаджета или компьютера — это все-таки не то. В этом вопросе, я человек консервативный.

Я не слежу столь пристально за новинками, читаю то, что чаще всего рекомендуют друзья и знакомые. В этом году «подсел» на канадского писателя Робина Шарму. Прочитал сразу две его книги: «Монах, который продал свой "Феррари"» и «Клуб "5 часов утра"».

Не могу сказать, что мне нравится бизнес-литература в чистом виде. Не у каждого хватит терпения читать те книги, которые считаются бестселлерами в этой сфере. Но произведения Шармы мне неожиданно понравились. Да, это про бизнес, эффективность, саморазвитие, концентрацию, которая полезна в любом деле. Но это, в первую очередь, художественная литература, а не свод умозаключений пусть и талантливых людей.

При этом за художественным изложением не теряется глубокий смысл, который закладывал автор. Многое из прочитанного я взял на вооружение. Как минимум, то, что стоит просыпаться в 5 утра и правильно готовиться к предстоящему рабочему дню.

Уверен, что эти книги будут интересны и полезны людям, которые задумываются над тем, как им повысить свою эффективность, как найти в самом себе скрытые резервы, как, наконец, перешагнуть ту линию, за которой, казалось бы, заканчиваются твои возможности и ресурсы.

Поэтому в будущем году я рекомендую всем прочитать бюджет Удмуртской Республики (в нем много полезной фактологии) и книги Шармы (потому что после изучения бюджета вам захочется изменить себя и мир вокруг, а там есть все рецепты для этого). Приятного чтения!

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Андрей Коченов, директор цветочной сети «Цветобаза», основатель сообщества «Бизнес бизнесу»

Робин Шарма «Клуб "5 часов утра"» (12+).

Книга про то, как создавать полезные привычки, про умение их прививать за 66 дней и совершенствоваться благодаря им. Она учит находить время для себя лично и на создание в процессе чего-то нового. Эта книга из серии эзотерики, но, тем не менее, каждый может найти для себя, что-то нужное. Мне она понравилась тем, что читается легко и непринужденно. при этом много чего откликается внутри, находятся схожие моменты из жизни с тем, что происходит с героями книги и это помогает взглянуть на себя со стороны и принять новые решения в бизнесе и жизни.

Эта книга помогает усилить веру в себя, а в этом году это было необходимо как никогда, наверное, поэтому я ее обозначаю как книгу года. В ней некоторые моменты подсвечивают очень жестко, например про массаж: не хочешь выделять деньги на массаж, выделишь на место на кладбище, и вот как-то все переворачивается внутри, реально работаешь 24/7, а все для чего? Если сам будешь болен, то никакие деньги будут не нужны. Вот так она помогла мне начать ходить на массаж, посвящать больше времени себе и семье!

Считаю ее стоит прочитать людям за 35 лет, и не только предпринимателям, а тем, кто много работает.

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Аркадий Гаврилов, директор - главный врач Медицинского центра «Аксион»

Ричард Мэтисон «Я — легенда» (16+), рассказы Лиона Фейхтвангера и Уильяма Фолкнера

В этом году перечитал «Я — легенда» американского писателя Ричарда Мэтисона. Наверное, многие смотрели фильм с Уиллом Смитом в главной роли, но он сильно отличается от книги, в том числе там другой финал и есть женский персонаж, которого нет в произведении Мэтисона.

Это повествование о мужественном человеке, который живет один в городе, заполненном зомби, и пытается найти вакцину от этой болезни. В книге рассказывается, как он остался один, как отправил в безопасное место семью, как создал из своего дома крепость, которая способна устоять во время ночных нападений зомби. В фильме этого нет, а в книге описываются переживания главного героя, его осмысление жизни, как он понимает, что выхода из сложившейся ситуации нет, но продолжает искать его. Это, пожалуй, самое достойное произведение в жанре зомби-апокалипсиса. Даже если вы смотрели фильм, книгу я прочитать советую, особенно молодому поколению.

В этом году я также перечитывал рассказы Лиона Фейхтвангера, который писал о немецких евреях, о том, как они жили в Германии в момент развития идей нацизма. Эти произведения скорее для старшего поколения, молодые, вероятно, не поймут, потому что тут надо знать исторический контекст.

А вот короткие рассказы Уильяма Фолкнера, в которые я вновь погрузился, пока болел коронавирусом, рекомендую всем. Это прекрасное описание американской действительности, которое подается с отличным чувством юмора. Фолкнера я начал читать еще в детстве, благодаря богатой библиотеке отца. Тогда в советской действительности его произведения было особенно интересно читать. Добавлю, что стоит использовать именно классический перевод, где очень правильное построение фраз. Сейчас переводы зарубежных произведений не всегда сделаны красивым русским литературным языком.

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Александр Смакотин, социолог, руководитель брендингового агентства UP!Space, музыкант и автор группы KARENIN

Михаил Зыгарь (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) «Империя должна умереть» (18+)

Сто лет назад Российская Империя пережила серию событий, которые привели ее к краху и породили новую геополитическую сущность — империю советскую.

Замечательный журналист и новоявленный иностранный агент Михаил Зыгарь педантично и беспристрастно излагает в трех томах всю цепочку исторических фактов, которые демонстрируют читателю, что национальные катастрофы не происходят по воле одного человека, что революцию вершили вовсе не Ленин или Троцкий, что империя последовательно разрушалась руками ее же властителей на протяжении многих лет

В книге можно обнаружить много исторических аналогий с новой российской реальностью и ощутить, что до очередного краха рукой подать.

Советую прочитать эту книгу всем, без исключения, жителям России для лучшего понимания причин и следствий нашего бытия.

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Алена Кручинина, директор сети ресторанов «Позимь»

Шонда Раймс «Год , когда я всему говорила ДА» (16+)

Автор книги — сценарист популярнейших американских сериалов. Она рассказывает о своем эксперименте длиною в год, когда она приняла решение быть открытой миру, но при этом не терять себя. В ходе повествования автор рассказывает о своей жизни, семье, проблемах, с которыми она, к слову, справляется благодаря этому опыту.

Всегда интересно узнать изнанку успеха и признания, а факт осознания того, что она такая же, как ты и как многие, вселяет уверенность и в свои безграничные возможности.

Мне понравилась эта книга, потому что, несмотря на то, что она читается легко и на одном дыхании, она дает огромную уверенность в своих силах, вселяет надежду и самое главное, она дает понять, что все в твоих руках. Стоит только сказать «Да». И спойлер: говорить «нет» она тоже учит. Для меня это было не менее важно.

Рекомендую всем, но особенно работающим мамам, которым иногда так нужен тот самый мотивирующий «пинок».

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Сергей Буторин, директор АО «Парки Ижевска»

Конкордия Антарова «Две жизни» (16+).

Эта книга сначала вызывает скепсис. Первое впечатление: что за сказку я читаю? Почему все так восхищаются ею? Но когда отключаешь сознание, то начинаешь понимать весь вкус этой книги. Эта книга — настоящее лекарство. Она открывает в тебе море любви и мудрости, по-настоящему расширяет сознание. Послевкусие книги — радость, теплота, любовь, энергия.

После прочтения начинаешь по-другому относиться к себе, к людям.

Я в этом году читал эту книгу, и она на меня произвела впечатление.

Она для тех, кто работает над собой, над своим сознанием, расширяет его, кто учится новым программам ума.

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Максим Блинов, историк, организатор и экскурсовод культурно-исторического клуба «Антей»

Алексей Иванов «Золото бунта» (16+).

Автор, которого хочу для себя отметить в этом году, — Алексей Иванов. Прежде читал его «Комьюнити» (18+) и «Сердце Пармы» (16+). Интерес связан не только с выходом экранизации по нему, а с ростом интереса к истории Урала в целом, горнозаводской цивилизации.

Больше всего из прочитанного в этом году запомнилось «Золото бунта». Сюжет исторического романа посвящен периоду после Крестьянской войны под предводительством Пугачева на Среднем Урале. Главный герой — молодой сплавщик, старообрядец, который ищет сведения о гибели своего отца и узнает многое другое. Тайное сообщество, любовь Вогулки, нательные крестики, клады, заговоры, молитвы, мистические камлания, духи леса, названия гор — это книга-путеводитель по Чусовой и фольклору жителей Уральской цивилизации с ее переплетением язычества и христианства, дикой природы и железоделательных заводов.

Рекомендую всем, кто интересуется историей, этнографией, любит путешествовать и разгадывать тайны.

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Раиль Галиахметов, проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ

Роберт Грин «48 законов власти» (12+).

Я эту книгу использую при чтении курсов по управленческим коммуникациям и управлению персоналом. В ней очень простым и доходчивым языком излагаются принципы и правила поведения в различных жизненных ситуациях; даются компетенции, способствующие карьерному росту человека. Эту книгу часто называют циничной, но студенты должны обладать не только профессиональными навыками, но и уметь выживать и приспосабливаться к жизни в любых коллективах и социально-экономических условиях.

Рекомендую ее прочитать молодым людям до 33 лет, чтобы меньше шишек себе набивали.

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Светлана Пальчик, председатель ЦИК Удмуртии

Алеся Казанцева «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно» (18+)

Очень люблю людей со здоровым чувством юмора, а если человек может при этом легко писать, то как не рассказать про такого автора?

Алеся Казанцева – журналист, «Золотое перо Алтайского края», в 20 лет переехала в Москву, стала помощником режиссера на съемках фильмов, рекламных роликов и начала вести блог в одной из социальных сетей.

Благодаря «замесу» из легкого языка, потрясающего чувства юмора и здоровой самоиронии, а еще умению видеть в повседневной жизни интересные истории, блог за считанные месяцы набрал десятки тысяч подписчиков.

Ее книга «Режиссер сказал….» — это записки, очерки, зарисовки из жизни, какая она есть. И даже если вы не работаете в медиа, равнодушным книга вас точно не оставит. Ну а медийщики однозначно увидят себя: тут и бесконечный креатив на грани фола, и вечные дедлайны, и задачи из серии «не знаю как, но что-то срочно надо придумать».

Главный посыл книги — то, что сейчас с нами происходит, — это и есть наша жизнь. Идеально не бывает. Всегда будешь где-то не успевать, что-то не получать, менять планы. Живем мы сейчас, прямо сегодня, и этим нужно наслаждаться.

Я читала по ночам. На третью ночь семья перестала просыпаться от моего сдавленного смеха, привыкли наверное.

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Вера Сизова, создатель школы финансов «Богатей», директор некоммерческой организации РКМЦ «ПроФинанс»

Кейти Байрон «Любить то, что есть. Четыре вопроса, которые изменят вашу жизнь» (16+)

Это книга-тренинг, в которой автор раскрывает собственный метод исследования мыслей с помощью вопросов. Читателю предлагается проделать свою работу, ориентируясь на примеры из книги. Благодаря методу Кейти можно значительно улучшить отношения в семье, финансах и бизнесе.

Последние несколько лет я много изучаю работу с мышлением. Книга о четырех вопросах вышла на русском языке недавно и пополнила мой инструментарий.

Вопросы Кейти Байрон, поистине, гениальны. Они позволяют по-новому взглянуть на ситуацию, увидеть искажения и расширить мышление.

Книга учит осознанности и ответственности.

«Весь мир — это просто моя история, спроецированная ко мне обратно».

Книга подойдет всем, кто занимается самопознанием и работает с мышлением. Особенно рекомендую книгу людям, находящимся в кризисе, переживающим сложные чувства или утрату.

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Вероника Суворова, главный редактор Centre digital & media

Фредерик Бакман «Что мой сын должен знать об устройстве этого мира» (16+), Эдит Ева Эгер «Выбор» (18+)

Обе книги, на мой взгляд, маст хэв этого года.

Бакман — один из лучших знатоков человеческих характеров и душ. И книга, о которой я говорю, это реальное пособие каждого начинающего родителя. В свойственной ему ироничной форме Бакман пишет о главных героях — себе и своем сыне (который только-только появился на свет). Это рассуждения о добром и злом, об ошибках, которые совершают все, даже самые вовлеченные родители, о той безмерной любви, которая рождается вместе с ребенком и растет с ним.

Я прочитала книгу в перелете Ижевск—Москва и за это время как будто бы стала чуть больше понимать и чувствовать и мужа, и сына.

А «Выбор» обязательная книга для тех, кто чувствует смятение, сомнения, кто не уверен в себе и в завтрашнем дне. Для тех, кто запутался и не всегда понимает, куда идти дальше. Эдит — бывшая узница концлагеря, балерина и практикующий до сих пор, несмотря на свой возраст, психотерапевт. Ее рассуждения — квинтэссенция мудрости, борьбы, любви к людям и жизни. И самое главное — любви к себе и к тому выбору, что мы совершаем каждый день.

Мне эта книга была интересна и как историку, и как любителю психоанализа, и как женщине, которая и в работе, и в семье регулярно сталкивается с самыми разными ситуациями выбора. И порой жалеет о сделанном.