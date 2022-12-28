Мэрия Москвы попросила операторов такси не повышать цены в новогодние праздники

Представители дептранса Москвы обратились к столичным таксомоторным компаниям и агрегаторам такси с просьбой не повышать стоимость поездок на новогодние праздники. В транспортном департаменте призыв к сохранению прежних цен в период повышенного спроса объяснили тем, что услугами такси воспользуются многие москвичи и гости столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Ликсутов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Ликсутов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ежедневно автомобили такси в Москве перевозят больше 1,6 млн пассажиров. Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены»,— приводится в Telegram дептранса заявление главы ведомства Максима Ликсутова.

В июле стало известно, что Общественная палата России предложила регулировать цены на услуги такси в стране через ввод максимальных и минимальных тарифов. По мнению представителей совещательного органа, такси-агрегаторы необоснованно завышают стоимость поездок.

О вмешательстве властей в ценообразование на услуги перевозчиков — в материале «Ъ FM» «Тарифы на такси потребовали регулировки».

Андрей Сапожников