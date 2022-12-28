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Subaru анонсировала «внедорожный» вариант кроссовера Crosstrek

Компания Subaru анонсировала «внедорожный» вариант кроссовера Crosstrek нового поколения, подготовленный для Токийского автосалона.

Subaru Crosstrek Boost Gear Concept

Subaru Crosstrek Boost Gear Concept

Фото: Subaru

Subaru Crosstrek Boost Gear Concept

Фото: Subaru

По заявлению японского автопроизводителя, модель, которая дебютирует в статусе концепт-кара Boost Gear Concept, демонстрирует видение подготовленного для путешествий по пересеченной местности автомобиля. Новинка получит перечень фирменных аксессуаров, которые позднее станут серийными и будут доступны в качестве дополнительного оборудования.

Напомним, премьера новой Subaru Crosstrek состоялась в начале осени 2022 года. Прототип доработанной модели будет представлен на Токийском автосалоне в январе 2023 года.

Максим Вершинин

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