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Коммерсантъ FM
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Росрыболовство нашло только 3% легальных крабов в московских ресторанах

В ресторанах и гостиницах Москвы только 3% абсолютно легальной крабовой продукции. Происхождение остальной продукции вызывает сомнения, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Илья Шестаков

Илья Шестаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Илья Шестаков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Честно могу сказать, что результаты пока неутешительные: анализ продолжается, но из предварительных данных точно можем подтвердить, что 3% — это легальная продукция, 57% вызывает у нас сомнения в легальности происхождения этой продукции, а 40% — это продукция, которая точно не имеет никакого подтверждения о законности вылова»,— сказал Илья Шестаков на пресс-конференции (цитата по «Прайму»).

Господин Шестаков добавил, что после завершения проверки Росрыболовство совместно с правоохранительными органами будут думать, «как наводить порядок». Также, по его словам, в будущем подобные проверки могут распространить на поставки лососевой продукции в розничные магазины.

Олеся Павленко

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