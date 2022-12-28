В Воронеже появились фирменные киоски продажи лотерей бренда «Национальная Лотерея»

В Воронеже появились фирменные фиолетовые киоски и павильоны, где продают новую лотерею. ООО «Воронежские лотереи» приняло решение продавать билеты только бренда «Национальная Лотерея» и сделало брендированными 20 точек продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лидия Олевская Фото: Лидия Олевская

«Не так давно у нас появился новый партнер, и мы сделали ставку на этого оператора лотереи. Организатором лотерей является Минфин России. Контроль за проведением лотерей осуществляется ФНС России, поэтому безопасность и прозрачность розыгрышей обеспечена, что важно для наших клиентов. Разнообразие лотерей и стоимость билетов позволяет каждому найти игру по вкусу. Кроме того, яркое брендирование делает наши киоски более заметными и узнаваемыми», - рассказала директора ООО «Воронежские лотереи» Елена Долбилина.

В продаже уже есть билеты новогоднего тиража флагманской лотереи «Мечталлион», трансляция розыгрыша которого состоится 1 января 2023 года в 17:00 мск на Первом канале. В праздничном шоу гарантировано разыграют суперприз от 100 000 000 рублей, а еще более сотни участников станут обладателями миллиона рублей.

Фото: Лидия Олевская

Кроме «Мечталлиона» в воронежских киосках продаются билеты и других лотерей. Например, «Трижды три», «Лавина призов», «Великолепная 8», «Пятая скорость», «5 из 37», а также билеты на интересные бестиражные (моментальные) лотереи. В точках продаж можно также получить выигрыш до 15 тысяч рублей.

Как прокомментировали в пресс-службе «Национальной Лотереи», с момента активного запуска лотерей бренда в августе 2022 года, победителями стали уже около 100 тысяч жителей Воронежской области, а общее количество их выигрыша составило более 13,5 млн рублей. Также два жителя области стали лотерейными миллионерами.

Информация об организаторе лотерей, о правилах их проведения, о призовом фонде лотерей, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке получения выигрышей на сайте nloto.ru.

Тираж № 14, дата розыгрыша - 01.01.2023. ВГЛ-2Т Спорт Союз, алгоритм определения выигрышей №4 («Мечталлион»). Срок проведения лотереи - до 29.08.2034 г.

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