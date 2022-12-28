Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, господин Кириенко проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников «Росатома».

«Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС. Также Сергей Кириенко совместно с директором объекта Юрием Черничуком проверил условия, в которых трудятся работники предприятия»,— написал господин Рогов в Telegram.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Международное агентство по атомной энергии обсуждает с РФ и Украиной создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на прошлой неделе сказал, что обстрелы станции почти прекратились.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер