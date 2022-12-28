Россия не будет ограничивать экспорт красной икры

Дефицита красной икры в России не ожидается, поэтому Росрыболовство не станет ограничивать экспорт этого продукта из России. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Что касается запрета, то от него, с учетом позиции Минсельхоза, мы отказались»,— сказал господин Шестаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, предстоящий году будет успешным, прогноз по вылову появится где-то ближе к апрелю. Глава Росрыболовства отметил, что значительно сократился импорт красной икры, поэтому дефицита не ожидается.

В начале сентября Илья Шестаков заявил, что его ведомство направило в Минсельхоз РФ предложения по ограничению экспорта красной рыбы и красной икры на фоне низкого прогноза вылова. В конце октября Минсельхоз РФ решил не ограничивать экспорт лососевых, поскольку не увидел недостатка этой продукции на внутреннем рынке.

Дарья Эрозбек