Минэнерго ждет роста экспорта электроэнергии в Китай на 16% по итогам года

По итогам 2022 года экспорт электроэнергии из России в Китай увеличится на 16%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, суммарно экспорт в Китай и Монголию в этом году вырос на 15–20%.

«Можно в этом году сказать о росте экспорта (электроэнергии.— "Ъ") на Восток… в Китай по итогам года будет увеличение примерно на 16%»,— рассказал господин Шульгинов в интервью «России 24» (цитата по ТАСС).

В декабре КНР начала увеличивать потребление электроэнергии из-за снижения температуры, вырос спрос на уголь и газ для отопления. «Газпром» сообщал, что увеличил поставки газа по просьбе китайской стороны. Также газовая компания неоднакратно сообщала о рекордном росте поставок по «Силе Сибири».

О спросе на российский СПГ в Китае — в материале «Ъ» «Цены на СПГ вошли в зимний режим».

Лаура Кеффер