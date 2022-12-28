Замена коммутаторов сработала условно

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор гендиректору ООО «Стройжилпром» Олегу Мохнорылову и его заместителю Анатолию Сиротину. Предприниматели были признаны виновными в мошенничестве при реконструкции помещений объединенной редакции ФСИН: по версии следствия, они заменили предусмотренные контрактом американские коммутаторы на китайские. Господину Сиротину, кроме того, вменялась дача взятки сотруднице ФСИН, принимавший строительные работы. С учетом раскаяния и признания вины суд ограничился в отношении предпринимателей условными сроками.

На оглашение приговора господа Сиротин и Мохнорылов, которые находились соответственно под подпиской о невыезде и под запретом определенных действий, прибыли самостоятельно. Отметим, что на начальной стадии расследования летом 2020 года обоих арестовывали. Тогда же был взят под стражу их предполагаемый подельник — начальник Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения (ЦГИЖБО) ФСИН полковник внутренней службы Сергей Вержевикин. Его СКР обвинил в превышении должностных полномочий при реконструкции объединенной редакции ФСИН. А в 2021 году к полковнику присоединилась его подчиненная Юлия Рохлина, исполнявшая обязанности начальника отделения по капитальному строительству и текущему ремонту отдела эксплуатации ЦГИЖБО.

По версии следствия, при реконструкции в 2019 году трехэтажного здания объединенной редакции ФСИН (Дмитровское шоссе, 71, строение 1) компания господина Мохнорылова вместо дорогих американских коммутаторов CISCO приобрела и установила более дешевые аналоги китайской Huawei. Установка телекоммуникационного оборудования была одной из задач при ремонте здания, на который из бюджета было выделено 154 млн руб. Подмена коммутаторов, на которые ФСИН потратила 11 млн руб., вскрылась в ходе инвентаризации независимыми оценщиками уже после того, как сами работы были одобрены Сергеем Вержевикиным и Юлией Рохлиной. При этом, посчитали в СКР, госпожа Рохлина «за подпись» получила от господина Сиротина 30 тыс. руб.

Поначалу подследственные не признавали вины. Предприниматели утверждали, что по госконтракту оборудование компании CISCO, которому отдавалось предпочтение, могло быть заменено аналогичным другого производителя. А приобрести американское оборудование в сроки, установленные контрактом, не представлялось возможным, поэтому они и поставили коммутаторы из Китая.

В свою очередь, Сергей Вержевикин и Юлия Рохлина утверждали, что все работы были выполнены и никакого ущерба государству они не причинили. При этом они настаивали, что китайские коммутаторы стоили столько же, сколько и CISCO, поэтому об ущербе бюджету речи идти не может. Госпожа Рохлина категорически отвергала и получение ею взятки. По ее словам, работы по контракту завершились под Новый год, и 30 тыс. руб. были праздничным подарком от Анатолия Сиротина.

В суде предприниматели поначалу активно защищались, но в итоге решили согласиться с обвинением и просили о наказании, не связанном с лишением свободы. В ходе прений они заявили о признании вины и выразили надежду на «справедливое решение». Прокурор, в свою очередь, просила признать Олега Мохнорылова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и приговорить к шести годам условно. Условный срок в семь лет затребовала гособвинитель и для Анатолия Сиротина, которому помимо мошенничества инкриминировалась и дача взятки (ст. 291 УК РФ).

Адвокат господина Сиротина Мурад Мусаев заявил суду, что «все цели наказания, какие предусмотрены законом, в настоящем деле уже достигнуты». «Анатолий Сиротин и Олег Мохнорылов — отцы семейств, у них малолетние дети и пожилые родители. Изоляция их от общества противоречит интересам всех»,— подчеркнул защитник.

В итоге председательствующая Лариса Семенова приговорила Олега Мохнорылова к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года, Анатолия Сиротина — к пяти годам условного заключения и штрафу в размере 750 тыс. руб. с учетом признания им факта дачи взятки. После приговора осужденные, обнявшись друг с другом и своими защитниками, сказали судье спасибо. Дело в отношении бывших сотрудников ФСИН Сергея Вержевикина и Юлии Рохлиной сейчас рассматривает Тимирязевский суд Москвы.

Алексей Соковнин