331 миллиард долларов составлял внешний долг корпоративного сектора РФ на конец третьего квартала 2022 года, подсчитали в ЦМАКП по данным Банка России. Показатель падает с пика в 37,8% ВВП во втором квартале 2016 года по мере замещения валютных долгов рублевыми на фоне снижения ставок по рублевым кредитам. В 2020 году валютные займы компаний вновь начали расти (с 22,9% до 26,1% ВВП), но в 2021 году тренд снова переломился и резко ускорился со второго квартала 2022 года — в итоге внешний долг компаний достиг многолетнего минимума в 16,2% ВВП. Замещающий же рост корпоративного кредитования в рублях разогнался к ноябрю до 11,9% в годовом выражении, или на 6 трлн руб. к данным 2021 года.