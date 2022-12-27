Под самый корешок

Руководители нескольких муниципалитов Пермского края решили не проводить предновогодние корпоративы для сотрудников местных администраций и торжественные приемы. По информации «Ъ-Прикамье», отказаться от праздничных мероприятий главам муниципалитетов рекомендовала администрация губернатора Прикамья. Как утверждают источники, это решение продиктовано политической ситуацией в стране и направлено на экономию бюджетных средств. Политтехнологи расходятся в оценках данного решения. Одни считают неуместным «пир во время чумы», другие полагают, что в трудные времена люди еще больше нуждаются в отдыхе и неформальном общении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», администрация губернатора Пермского края рекомендовала главам муниципалитетов воздержаться от проведения предновогодних корпоративов и торжественных приемов. По словам источника, близкого к краевой администрации, это решение связано со сложившейся в стране политической ситуацией. «Думаем, что какие-то масштабные праздничные мероприятия внутри местных администраций сейчас неуместны»,— отметил собеседник. Он добавил, что отказ от праздников также позволит сэкономить средства местных бюджетов.

Опрошенные «Ъ-Прикамье» руководители муниципалитетов не подтверждают информацию о рекомендациях со стороны администрации губернатора. Вместе с тем ряд глав утверждают, что отказались от корпоративных мероприятий. «Общее настроение такое, что никаких корпоративов мы не проводим. Приема главы в этом году тоже не было. Остаются новогодние праздники для детей. Отдельно провели рабочие встречи с предприятиями, сказали спасибо за работу. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили от „Единой России“. Все скромно, без гулянок»,— поделился глава Краснокамского округа Игорь Быкариз. Он добавил, что при принятии решений, касающихся праздников, администрация Краснокамска ориентировалась на региональные власти: «Если они ничего не проводили, то мы тоже решили отказаться».

Администрация Нытвенского городского округа также не будет проводить корпоратив и, по словам главы муниципалитета Рината Хаертдинова, проведет новогодние мероприятия «без излишеств». «Понимаем общую обстановку, понимаем, что надо поддерживать тех, кто нас защищает. Новый год — в первую очередь праздник для детей. Поэтому решили, что будем проводить только детские мероприятия, в том числе для семей мобилизованных»,— сообщил руководитель муниципалитета.

Глава Чусовского городского округа Сергей Белов в беседе с корреспондентом «Ъ-Прикамье» сообщил, что не знает о рекомендациях администрации губернатора по поводу корпоративов. «Впервые слышу. Все мероприятия, праздники детские идут по плану»,— утверждает руководитель муниципалитета. «У нас в администрации в принципе нет корпоративов. Традиционно подводим итоги по каждому структурному подраз­делению, а корпоративов как таковых никогда и не было»,— добавил господин Белов.

Ранее об отказе от предновогоднего корпоратива для сотрудников мэрии заявлял глава Перми Алексей Демкин. Городская администрация решила также сократить расходы на праздники: отказаться от новогоднего фейерверка 31 декабря и ежедневных выступлений артистов в новогодние каникулы.

От проведения предновогодних корпоративов отказались также в администрации губернатора и в правительстве Пермского края.

Политтехнолог Олег Борисенко называет отмену корпоративов для сотрудников администраций федеральным трендом. «Такие мероприятия отменяют на всех уровнях. „Пир во время чумы“ плохо сказывается на настроении народа. Сейчас не то время и место, чтобы устраивать веселье. Если же смотреть с финансовой точки зрения, то вряд ли отказ от праздников для сотрудников администраций приведет к существенной экономии. Расходы на данные мероприятия всегда были незначительными»,— отмечает эксперт.

Политтехнолог Алексей Чусовитин, напротив, считает, что праздники можно было бы и сохранить. «Решение об отмене принято по принципу „как бы чего не вышло“. Но я думаю, что самое плохое — когда люди забывают, как радоваться и улыбаться. Праздники нужны даже в самые тяжелые времена. Люди не могут без того, чтобы собраться, поговорить и отрефлексировать, что случилось в уходящем году и куда двигаться дальше»,— поделился господин Чусовитин.

Константин Кадочников