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Коммерсантъ FM
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Минимальная розничная цена игристого вина с 2023 года вырастет на 70 рублей

С 1 января 2023 года минимальная цена игристого вина в рознице составит 239 руб. за 0,75 литра. В нынешнем году она составляет 169 руб. Приказ о повышении цены опубликован на официальном портале правовой информации. Мера действует по 31 декабря 2028 года.

Также вырастут минимальные оптовые цены — на 62 руб., до 199 руб. Отпускная цена составит 166 руб. против 118 руб.

Минфин устанавливает цены на алкоголь с 2009 года для борьбы с теневым производством.

В ноябре президент России подписал указ о введении акциза на газировку в размере 7 руб. за литр. Акциз будет взиматься с 1 июля 2023 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Эффект акциза».

Полина Собакина

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