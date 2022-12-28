«Новая Анапа» перезагрузит старый курорт

Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2023 года подготовит план развития всесезонного туристического курорта «Новая Анапа» с акцентом на семейный отдых. Объем инвестиций в проект составит порядка 350 млрд руб. Эксперты отмечают, что для успешной реализации проекта необходим комплексный подход и крупные инвесторы. По их оценке, срок окупаемости проектов, при которых будет строиться новый номерной фонд, составит около 15 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый курорт почти вдвое увеличит ежегодный приток туристов в Анапу

Фото: t.me / government_rus Новый курорт почти вдвое увеличит ежегодный приток туристов в Анапу

Фото: t.me / government_rus

Проект пляжного семейного курорта «Новая Анапа» обсуждался на заседании комиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения в правительстве России 27 декабря, сообщает пресс-служба кабмина. Детальный план-график реализации проекта с учетом предложений всех заинтересованных ведомств должен быть представлен правительству до 1 февраля будущего года.

Как сообщил в ходе обсуждения вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в рамках проекта «Новая Анапа» предполагается освоение территории площадью 1,6 тыс. га. Здесь планируется построить гостиницы и отели на 15 тыс. номеров. Площадь песчаных пляжей будет увеличена на 17 км.

Проект позволит создать 14 тыс. новых рабочих мест. Для того чтобы сделать территорию привлекательной для инвесторов, будет создана особая экономическая зона. «Придание территории статуса особой экономической зоны позволит дать преференции бизнесу и ускорит развитие туристической инфраструктуры, что нам и поручал президент России Владимир Путин», — пояснил Дмитрий Чернышенко.

Ранее мэр Анапы Василий Швец рассказал в интервью «РБК Краснодар», что, по прогнозам, новый курорт увеличит ежегодный приток туристов в Анапу на 3 млн человек (сейчас турпоток в город составляет 4 млн человек).

АО «Корпорация “Туризм.РФ”» в рамках договоренности с администрацией Кубани уже провело предварительную работу по подготовке проекта. «Есть ряд предложений по преференциям, которыми можно наделить эту территорию для привлечения инвесторов, — сказал в ходе заседания комиссии генеральный директор организации Сергей Суханов. — При проектировании и строительстве инфраструктуры необходимо привлечь институты развития, крупные банки, а также создать общественный экспертный совет».

Эксперты в целом положительно оценивают перспективы проекта.

Генеральный директор туристического агентства «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что ключевой задачей при создании курорта для инвесторов и правительства является соблюдение комплексного подхода. «Анапа — прекрасное место для семейного отдыха с детьми, потому что здесь в отличие от остальной части побережья есть песчаные пляжи, — говорит господин Мкртчян. — Также здесь активнее, чем в других районах Кубани применяется система all inclusive. Но в то же время в Анапе катастрофически не хватает отелей разряда четырех звезд и выше. В 90% местных отелей даже нет бассейнов. А на весь город вообще один-единственный хороший аквапарк. Этот район определенно нуждается в крупных объектах, на которых не будут экономить».

Генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько напоминает, что планы по освоению территории рядом с Анапой у властей и инвесторов были давно. Например, на этом участке побережья в 2000-х годах планировалось создать игорную зону, а также туристско-рекреационную зону. «Сейчас в условиях активного развития внутреннего туризма идея развития данной неосвоенной территории вновь приобретает актуальность, — отмечает эксперт. — Коммунальная инфраструктура здесь не развита, строить все придется с нуля. Но в данном случае это скорее преимущество, так как такой подход позволит развивать и прилегающие территории, даст мультипликативный эффект».

Господин Володько предполагает, что для реализации проекта будут привлечены крупные федеральные компании и девелоперы — для освоения будут определены два-три крупных якорных инвестора, которые будут работать под контролем федеральных структур.

По его оценке, срок окупаемости проектов, при которых будет строиться новый номерной фонд, составит около 15 лет. «Поскольку в последние годы на рынке Кубани наблюдается тренд не просто на строительство отелей на продажу, а на последовательное вложение в развитие новых туристических зон путем комплексного развития, полагаю, срок реализации может растянуться не на один десяток лет», — заключил эксперт.

Анастасия Назарова