Суд истребовал реестровые дела объектов по иску Ришата Исхакова о клевете

Судья Уфимского райсуда Тагир Карачурин удовлетворил ходатайство правозащитника Ильдара Исангулова, который судится с экс-главой Иглинского района Башкирии Ришатом Исхаковым, об истребовании реестровых дел по четырем земельным участкам, которые принадлежат, принадлежали или находятся в пользовании у двух бывших сотрудников прокуратуры. Речь идет об экс-заместителе прокурора Башкирии Викторе Логинове (три участка) и экс-прокуроре Иглинского района Альберте Суворове. Также суд постановил истребовать реестровые дела квартир Альберта Суворова и сотрудника прокуратуры Башкирии Руслана Зиганшина, здания бывшего Иглинского райсуда в Иглино. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы господина Исангулова.

Как сообщал ранее «Ъ-Уфа», поводом для подачи иска Ришатом Исхаковым стали высказанные Ильдаром Исангуловым в эфире «Аспектов» сомнения в законности земельных сделок в Иглинском районе. В частности, он допустил, что у экс-главы района были общие интересы с бывшим первым заместителем прокурора республики Олегом Горбуновым (с 2018 года находится под стражей по обвинению во взяточничестве). Эти слова Ришат Исхаков посчитал порочащими его честь и достоинство. В качестве компенсации морального вреда он просит взыскать с господина Исангулова 10 млн руб., а журналиста — опубликовать опровержение.

«Передача и оформление права собственности на указанные объекты недвижимости могли сопровождаться с использованием коррупционных связей Ришата Исхакова и противоправным образом», – указывается в ходатайстве.

Юрист Ришата Исхакова Александр Беляев просил отказать в удовлетворении ходатайства, заявив, что оно не имеет отношения к делу.

Венера Хисамова

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