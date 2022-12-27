В Екатеринбурге откроют третий магазин федеральной сети «ВкусВилл»

В начале 2023 года в Екатеринбурге откроется третий магазин федеральной сети «ВкусВилл», рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Новая торговая точка появится на ул. Ленина, 38А, сейчас там идет ремонт помещения. Точной даты открытия пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, торговая марка и сервис бесплатной доставки. Основана в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работала под брендом «Избенка». По данным на ноябрь 2022 года, работают более 1,3 тыс. магазинов в 67 городах России.

Напомним, первый магазин сети в Екатеринбурге был открыт в декабре прошлого года на ул. Челюскинцев, но позже, в марте 2022 года торговую точку закрыли из-за низкого уровня эффективности. Сейчас в Екатеринбурге работают два магазина на ул. Куйбышева, 21 и ул. 8 Марта, 188.

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