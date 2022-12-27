Из «Старого дома» — в старейший

Министерство культуры Новосибирской области назначило новым директором старейшего в городе драматического театра «Красный факел» Антониду Гореявчеву, которая последние 16 лет руководила другим новосибирским театром — «Старый дом». Решение было принято после увольнения из «Красного факела» на прошлой неделе Александра Кулябина, который возглавлял театр почти четверть века. Ранее работавший главрежем сын Александра Кулябина Тимофей назвал увольнение отца «уничтожением единого пространства нашей работы» людьми, «которым никакой театр не нужен и не интересен».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

И. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков 27 декабря представил коллективу старейшего новосибирского драматического театра «Красный факел» нового директора — Антониду Гореявчеву. C 2006 года и до последнего времени она возглавляла драмтеатр «Старый дом». Оба театра работают в статусе государственного автономного учреждения Новосибирской области. Госпожа Гореявчева заверила коллектив «Красного факела», что «все планы, которые были сформированы на 103-й театральный сезон, будут реализованы, все творческие начинания — поддержаны, чтобы ведущие театры Новосибирской области продолжали развиваться и реализовывать свои проекты на самом высоком художественном уровне». «Сейчас как никогда важно сохранить статус и лучшие традиции этого легендарного театра, которые были заложены за всю вековую историю коллектива. Сегодня в “Красном факеле” есть талантливая труппа и сильная творческая команда, с которой мы продолжим работать»,— сказала она.

Решение о назначении госпожи Гореявчевой было принято после того, как на прошлой неделе был отправлен в отставку директор «Красного факела» Александр Кулябин, который возглавлял театр с 1999 года. По словам заместителя директора по маркетингу, руководителя пресс-службы театра Артема Ремнева, такое решение было принято министерством культуры региона в одностороннем порядке. Получить комментарии от министерства по этому поводу не удалось. Незадолго до этого кадрового решения стало известно, что театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина — сына Александра Кулябина. В театре это объяснили «техническими причинами». Весной 2022 года Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера «Красного факела». Незадолго до этого на своей странице в социальной сети он высказался против военной операции на Украине.

Сразу после увольнения Александра Кулябина Тимофей Кулябин отреагировал на происходящие в «Красном факеле» в своем аккаунте в одной из социальных сетей. «У тех, кто работает в “Красном факеле”, были и остаются разные мнения, вкусы и взгляды. Но театральная работа всегда была тем пространством, которое нас объединяло. Пространством, в котором мы полностью доверяли друг другу и могли друг на друга положиться без всяких оговорок. Сейчас происходит уничтожение этого единого пространства нашей работы. Его уничтожают люди, которым безразличны художественные намерения, результаты, успехи или таланты. Им нужен не другой театр, им вообще никакой театр не нужен и не интересен»,— считает режиссер.

Критично отнеслись к увольнению Александра Кулябина и некоторые представители новосибирской общественности. Независимый депутат горсовета Наталья Пинус призвала культурное сообщество города публично выступить с заявлением о том, что «нам не нравятся увольнения ярких культурных деятелей Новосибирска без объяснения причин». Госпожа Пинус сообщила “Ъ-Сибирь”, что возможность появления такого обращения обсуждается.

В «Красном факеле» “Ъ-Сибирь” рассказали, что кандидат на пост главного режиссера будет назван в 2023 году.

Валерий Лавский