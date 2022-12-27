Тинькофф-банк выпустил первый отечественный банкомат

Тинькофф-банк сообщил, что выпустил банкомат собственного производства — «Один». В кредитной организации заявили, что это первый российский банкомат, который спроектирован и собран в России с использованием отечественного оборудования и комплектующих.

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Банкомат был создан на базе мощностей техническо-производственной компании БАНКОМ (входит в экосистему «Тинькофф»). Как уточнили в кредитной организации, в банкомате применяются и зарубежные, и российские комплектующие. У аппарата также «уникальная для российских банкоматов полностью стеклянная сенсорная лицевая панель».

У банкомата стандартный набор функций: с него помощью можно вносить и снимать наличные с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Первый банкомат «Один» установили в бизнес-центре «Водный» в Москве. В ближайшие месяцы планируется увеличить сеть банкоматов «Тинькофф» еще на тысячу.

С января 2023 года «Тинькофф» запустит бесконтактную оплату с помощью стикера Tinkoff Pay. Его можно будет наклеить на смартфон или его чехол. Стикер будет работать на платежной системе «Мир», он доступен для дебетовых карт банка.

Лаура Кеффер