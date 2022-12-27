Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

2,4 пункта составило значение индикатора бизнес-климата (ИБК) Банка России по результатам декабрьского опроса предприятий. В сравнении с ноябрем (1 пункт) ИБК вырос на 1,4 пункта. Таким образом, улучшение бизнес-климата отмечается второй месяц подряд. Как поясняет ЦБ, рост индекса в декабре в основном связан с заметным улучшением оценок текущих условий ведения бизнеса. Ожидания предприятий на ближайшие три месяца сохранили позитивный характер. Сжатие спроса продолжило замедляться во всех основных отраслях. Наиболее негативные оценки спроса сохранились в строительстве и розничной торговле. Ценовые ожидания предприятий увеличивались четвертый месяц подряд.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...