2,4 пункта составило значение индикатора бизнес-климата (ИБК) Банка России по результатам декабрьского опроса предприятий. В сравнении с ноябрем (1 пункт) ИБК вырос на 1,4 пункта. Таким образом, улучшение бизнес-климата отмечается второй месяц подряд. Как поясняет ЦБ, рост индекса в декабре в основном связан с заметным улучшением оценок текущих условий ведения бизнеса. Ожидания предприятий на ближайшие три месяца сохранили позитивный характер. Сжатие спроса продолжило замедляться во всех основных отраслях. Наиболее негативные оценки спроса сохранились в строительстве и розничной торговле. Ценовые ожидания предприятий увеличивались четвертый месяц подряд.