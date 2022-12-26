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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:25

Sony и Honda анонсировали совместный электромобиль

Компания Sony Honda Mobility анонсировала новый электромобиль, премьера которого должна состояться в январе 2023 года.

Новое совместное предприятие создано японскими компаниями Sony, которая специализируется на электронике, и Honda, которая занимается производством автомобилей и других транспортных средств. Никакой официальной информации о новинке пока нет — данные об электромобиле, основными рынками для которой названы Северная Америка, Япония и Европа, раскроют во время презентации проекта.

Представить совместную модель Sony и Honda компании намерены во время выставки потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе. Напомним, в 2020 году на этом же мероприятии был представлен Vision-S — первый в истории Sony автомобиль.

Максим Вершинин

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