Sony и Honda анонсировали совместный электромобиль

Компания Sony Honda Mobility анонсировала новый электромобиль, премьера которого должна состояться в январе 2023 года.

Новое совместное предприятие создано японскими компаниями Sony, которая специализируется на электронике, и Honda, которая занимается производством автомобилей и других транспортных средств. Никакой официальной информации о новинке пока нет — данные об электромобиле, основными рынками для которой названы Северная Америка, Япония и Европа, раскроют во время презентации проекта.

Представить совместную модель Sony и Honda компании намерены во время выставки потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе. Напомним, в 2020 году на этом же мероприятии был представлен Vision-S — первый в истории Sony автомобиль.

Максим Вершинин