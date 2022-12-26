«Татнефть» увеличила мощности по выпуску ароматических углеводородов на «Танеко»

Принадлежащий «Татнефти» НПЗ «Танеко» в субботу запустил в эксплуатацию вторую очередь комплекса ароматических углеводородов в режиме комплексного опробования. Об этом говорится на сайте «Татнефти».

В результате мощности «Танеко» по производству бензола возросли до 60 тыс. тонн в год. Завод также получил возможность начать выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола.

«Эти продукты как сырье для нефтехимии планируется использовать на новых производствах группы "Татнефть"»,— отмечается в пресс-релизе.

Комплекс производства ароматических углеводородов состоит из восьми установок, которые вводились в эксплуатацию поэтапно с 2018 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"