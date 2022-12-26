Не везет же некоторым

Глава Башкирии Радий Хабиров вчера на оперативном совещании в правительстве республики поручил заместителю премьер-министра Башкирии Алану Марзаеву, министру транспорта Александру Клебанову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву разобраться с проблемами транспортной доступности в поселках под Уфой. Согласно данным системы «Инцидент-менеджмент», за прошлую неделю поступили 263 жалобы от жителей на работу перевозчиков. Наибольшее количество обращений — это жалобы на работу компании «Уфимские автобусные линии», которая с 23 декабря начала обслуживать пять межмуниципальных маршрутов. Ранее их выполняла компания «Уфа-лайн». Ее директор Ильдус Кадерметов рассказал «Ъ-Уфа», что новый перевозчик не выводит на линии достаточное количество автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За неделю поступило 263 жалобы на работу транспорта

Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ За неделю поступило 263 жалобы на работу транспорта

Фото: Ришат Маргулис, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров на вчерашнем оперативном совещании рассказал, что у него на странице в соцсети «ВКонтакте» большой поток жалоб по организации автобусного движения в поселках-спутниках Уфы. Господин Хабиров поручил разобраться в ситуации заместителю премьер-министра Башкирии Алану Марзаеву, министру транспорта республики Александру Клебанову и главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. «Надо понять, в чем проблема, что происходит. Это точно не та история, когда мы недобросовестных перевозчиков выгоняли из Уфы, образовывались жалобы и митинги, выходили жены коммерческих автобусников. Мы это все видим, когда нас пытаются прогнуть, и мы видим, когда действительно люди обижаются», — заявил господин Хабиров, добавив, что «мы пойдем дальше с теми перевозчиками, которые нас слышат».

Алан Марзаев пообещал представить «деятельные предложения» по улучшению ситуации 17 января.

• Согласно докладу на оперативном совещании начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, за минувшую неделю в системе «Инцидент-менеджмент» зарегистрировано 263 обращения. Всего в работе находятся 430 жалоб на работу общественного транспорта.

На странице главы Башкирии жители поселков Чесноковка, Булгаково и Осоргино жалуются на проблемы с доступностью общественного транспорта. В своих комментариях они указывают, что время ожидания автобусов по межмуниципальным маршрутам №247 (Микрорайон Спутник (Чесноковка) — Уфа), №350 (Уфа — Булгаково) увеличилось до полутора-двух часов. Также жители поселков Таптыково и Нижегородка сообщили, что в результате изменения схемы движения маршрута №142 (Осоргино — Уфа) автобусы перестали заезжать в их населенные пункты, в результате люди не могут добраться до Уфы. Чтобы попасть в город, им приходится «идти на трассу и голосовать».

В ответ на обращения жителей пресс-служба минтранса Башкирии написала, что задержки по маршруту №247 произошли «по причине погодных условий», по поводу маршрута №350 в минтрансе пообещали провести с водительским составом «дополнительный инструктаж по правилам пассажирских перевозок, строгому соблюдению схемы и расписания движения». Также в министерстве до 10 января пообещали уточнить, возможно ли изменить путь следования маршрута №142.

Все три маршрута с 23 декабря по итогам конкурса, прошедшего 19 октября, обслуживает ООО «Уфимские автобусные линии».

• ООО «Уфимские автобусные линии», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в мае 2012 года, принадлежит Айгуль Гусмановой. По итогам прошлого года выручка компании составила 101 тыс. руб., убыток — 570 тыс. руб. По данным реестра маршрутов регулярных перевозок межмуниципального сообщения, «Уфимские автобусные линии» с 23 декабря начали обслуживать пять маршрутов, среди которых также №122 , связывающий село Авдон с Уфой, и №131, курсирующий из Уфы в деревню Шамонино.

Ранее эти три маршрута выполняло ООО «Уфа-лайн». По словам руководителя «Ассоциации пассажирских перевозчиков» Натальи Тептеревой, компании должны были продлить срок действия разрешений, но вместо этого «без предупреждения перевозчика по данным маршрутам провели конкурсные процедуры».

Директор «Уфа-лайн» Ильдус Кадерметов объяснил транспортный коллапс нехваткой автобусов у нового перевозчика. По его словам, «Уфимские автобусные линии», получив пять маршрутов, должны были задействовать 79 автобусов среднего класса, однако по факту на линиях выходит гораздо меньше. «На №131 и №247 маршруты выехало по четыре автобуса вместо 20, на маршрут №350 — восемь автобусов вместо 20. Да и на других маршрутах, по которым установлены новые перевозчики, подобная ситуация. Соответственно возникает вопрос к минтрансу Башкирии, как они выдали документы на маршруты новым перевозчикам, если у них в наличии нет необходимого количества транспортных средств?» — прокомментировал Ильдус Кадерметов. «Уфа-лайн», по его словам, выводил на линии по этим маршрутам от 20 до 25 автобусов.

Директор компании «Уфимские автобусные линии» Айгуль Гусманова на вопросы «Ъ-Уфа» отвечать отказалась.

Сейчас в арбитражном суде Башкирии рассматриваются иски компаний «Уфа-лайн» и «Авто-лайн» к минтрансу Башкирии о признании недействительным конкурса на право получения свидетельства для организации перевозок по 17 межмуниципальным маршрутам, в том числе тех, на которые жалуются жители поселков. Истцы также просят обязать минтранс аннулировать выдачу свидетельств и маршрутных карт. В качестве обеспечения иска суд 16 декабря запретил минтрансу выдачу спорных свидетельств и маршрутных карт. Первое судебное заседание назначено на 8 февраля.

Карина Мамаева