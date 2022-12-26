Добро обжаловать

Прокуратура Пермского края отказалась удовлетворить заявление защиты бывшего руководителя управления капстроительства Дмитрия Левинского, который обвиняется в хищении более 353 млн руб., выделенных на строительство зоопарка. Адвокаты просили надзорный орган инициировать пересмотр приговора куратору стройки объекта от «РЖДстрой» Илье Козыреву, с которым было заключено досудебное соглашение. Как считают защитники, господин Козырев не выполнил его условия, поскольку не рассказал в ходе расследования, что получил от субподрядчика коммерческий подкуп. Адвокаты полагают, что надзорный орган не учел их доводы, и намерены обжаловать решение в генпрокуратуре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

C заявлением в надзорный орган защитники Дмитрия Левинского обратились в ноябре этого года. Адвокаты полагают, что куратор проекта строительства зоопарка от АО «РЖДстрой» Илья Козырев не выполнил условий досудебного соглашения, которое он заключил после задержания в рамках расследования уголовного дела о хищении средств, выделенных на строительство объекта. Тогда господин Козырев дал показания, что совершение преступления организовал Дмитрий Левинский.

По версии следствия, господин Левинский организовал мошенничество на 353 млн руб. в составе организованной группы, в которую входил господин Козырев и другие лица. В частности, Дмитрий Левинский со стороны управления капстроительства подписывал акты выполненных работ, часть из которых фактически не была сделана. На этом основании деньги перечислялись подрядчикам. Уголовное дело в отношении господина Козырева рассматривалось в особом порядке. В начале этого года он был приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. В апелляционной жалобе господин Козырев безуспешно пытался обжаловать приговор, добиваясь наказания, не связанного с реальным лишением свободы. Но в этой части Пермский краевой суд оставил его без изменения.

В то же время, как убеждены защитники господина Левинского, Илья Козырев скрыл от следствия факт получения им самим коммерческого подкупа от субподрядчиков строительства. В частности, из его показаний в суде следует, что куратор обещал представителям ООО «Фирма „СТУЗ“» заключить контракт с компанией за получение «отката». Его сумма должна была составить 1% от его общей цены, то есть около 13 млн руб. «Выплата» должна была состояться после подписания сторонами документов о приемке-сдаче объекта. О передаче 8 млн руб. господину Козыреву сообщил и представитель другого подрядчика — ООО «Промстроймонтаж». В итоге авторы жалобы просили надзорный орган организовать проверку этих обстоятельств, а также обратиться в суд с представлением о пересмотре приговора Илье Козыреву.

Защитник господина Левинского, адвокат Алексей Борисов, информацию о реакции прокуратуры на обращение подтвердил. Он пояснил, что уже получил ответ надзорного органа. «Считаем, что наши доводы относительно нарушения условий мирового соглашения были просто проигнорированы,— рассказал господин Борисов.— Мы будем обжаловать это решение в генеральной прокуратуре».

Уголовное дело в отношении Дмитрия Левинского сейчас рассматривается в Ленинском райсуде Перми. С квалификацией его деяний, на которой настаивают следствие и прокуратура, подсудимый не согласен.

Дмитрий Астахов