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Коммерсантъ FM
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Большая игра с государством

Никита Королев об освоении административного ресурса

Растущий в 2022 году интерес государства к рынку видеоигр привел к предсказуемому результату: в отрасли начался далекий от высоких технологий процесс, которые многие другие рынки прошли очень давно,— зарождение профильного лоббизма.

Никита Королев

Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С одной стороны, и власти, и участники индустрии понимают, что они нужны друг другу. Первые хотят в перспективе овладеть еще одним инструментом идеологического воздействия на своих и чужих граждан (вспомним выделение господдержки на разработку игр про российские ЧВК в Африке и приключения Дмитрия Пожарского в период Смутного времени), а вторые — получить меры поддержки, которые позволят выжить в условиях, когда из-за санкций гарантий стабильной работы на международных рынках уже нет. С другой стороны, стороны пока очень плохо друг друга знают. Для эффективности взаимодействия это недостаток, а вот для попыток получить как можно больше административного влияния — отличная возможность.

По словам моих источников, несколько топ-менеджеров профильных российских компаний планируют учредить новую отраслевую ассоциацию, «которая будет заниматься защитой интересов игровой индустрии». Приглашения вступить в нее уже получил ряд экспертов и участников рынка. И это уже третье объединение, куда их позвали за месяц.

В середине декабря экс-советник главы Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов и разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников зарегистрировали АНО «Организация развития видеоигровой индустрии». Почти одновременно АНО «Цифровая экономика» объявила о создании новой рабочей группы по направлению «Игровая индустрия», которая займется «разработкой и формированием предложений по стимулированию развития игровой отрасли». За всем этим с любопытством новичков наблюдают остальные игроки, размышляя, как иронизирует один из них, «с кем быть — с умными или с красивыми».

До сих пор даже у крупнейших участников рынка видеоигр, за исключением, пожалуй, VK, почти не было специалистов, а тем более специальных сотрудников и департаментов для продвижения интересов в кабинетах чиновников. GR в индустрии был просто не нужен, объясняет топ-менеджер одного из российских разработчиков игр: взаимодействие с государством шло на минимальном уровне, поэтому эти позиции и не заводились.

Но ситуация с очевидностью меняется. В следующем году у игровых студий могут появиться новые непрофильные вакансии, а между ассоциациями начнутся конкуренция и борьба, привычная для многих других отраслей: от банков до рыбаков. Не исключено, что при этом обновить ряды придется и чиновникам: участники рынка уверены, что для налаживания общего языка с государством с его стороны в диалоге должны участвовать те, кто в игры ну хотя бы активно играл.

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