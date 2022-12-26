Минский суд заочно приговорил спортсменку Герасименю к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил белорусскую пловчиху Александру Герасименю и исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина к 12 годам лишения свободы заочно. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания, передает решение суда агентство БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Герасименя

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Александра Герасименя

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Герасименя и Опейкин создали не зарегистрированное на территории Беларуси объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 года по 20 мая 2022 года через СМИ и интернет распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года»,— сообщает агентство.

Отмечается, что Александре Герасимене назначено отбывать наказание в колонии общего режима, Александру Опейкину — в колонии усиленного режима. Дело рассматривалось в открытом и частично закрытом судебном заседании.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски к обвиняемым со стороны ГУ «Белспортобеспечение», Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта и постановил взыскать с госпожи Герасимени и господина Опейкина имущественный ущерб на общую сумму около $270 тыс., передает агентство.

Также суд решил оставить под арестом имущество госпожи Герасимени, в том числе деньги в сумме более $48,7 тыс., автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место.

Александра Герасименя — белорусская пловчиха, плавала вольным стилем, на спине, баттерфляем. Является двукратной вице-чемпионкой Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 м вольным стилем) и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года (50 м вольным стилем). Она была среди 400 белорусских спортсменов, которые 30 августа 2020 года выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы.

Осенью госпожа Герасименя и ряд других белорусских спортсменов обвинили Национальный комитет страны в дискриминации, избиениях, арестах и пытках атлетов из-за участия в протестных акциях против Александра Лукашенко. Весной 2021 года перебравшаяся в Вильнюс спортсменка была объявлена белорусскими властями в розыск.

Александр Опейкин в 2020 году был директором гандбольного клуба «Витязь», в августе 2020 года стал одним из основателей Белорусского фонда спортивной солидарности, который занимается поддержкой спортсменов, задержанных за участие в протестных акциях против Александра Лукашенко.

Эрдни Кагалтынов