LADA представила прототип e-Largus

В Ижевске презентовали прототип электрокара LADA e-Largus. Опытное производство планируют начать уже в следующем году на заводе «LADA Ижевск». Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что на отечественном рынке собираются производить не менее 50% комплектующих для этой машины. Кроме того, выпуск e-Largus поспособствует развитию инженерных компетенций, а также загрузит производственные мощности ижевского автозавода. Ранее на нем производили автомобили Lada Vesta, выпуск которых сейчас перенесли в Тольятти. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что на предприятии сохранились сервисные функции, продолжается выпуск запчастей для Vesta. Также на территории предприятия планируют создать индустриальный парк, на котором в перспективе будут создавать необходимые компоненты для всей отрасли электротранспорта. В городе также планируют расширять сеть электрозарядных станций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В Удмуртии на автозаводе «LADA Ижевск» в следующем году начнется опытное производство электрокара LADA e-Largus. Об этом 26 декабря на презентации прототипа автомобиля сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. На мероприятии также присутствовали глава республики Александр Бречалов и представители компании «Русклимат», занимающейся производством электрозарядных станций для машин.

По словам господина Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль, в отличие от всех представленных недавно проектов других отечественных производителей, занимающихся крупноузловой сборкой иностранных моделей. На АвтоВАЗе и других российских компаниях планируют производить не менее 50% необходимых деталей для этой машины.

«E-Largus позволит нам достичь сразу нескольких целей. Это и загрузка производственных мощностей автозавода “LADA Ижевск”, и развитие российских инженерных компетенций, и выпуск по-настоящему российского электромобиля. Мы планируем выпустить опытно-промышленную партию уже в 2023 году»,— поделился Максим Соколов.

О том, что на площадке автозавода планируется производство электрической версии LADA Largus еще в августе 2022 года сообщил Максим Соколов во время рабочего визита в Ижевск. Ранее на ижевском автозаводе производили автомобили Lada Vesta. Однако из-за проблем с поставкой запчастей производство перевели в Тольятти. При этом на автозаводе продолжают выпускать компоненты для Lada Vesta, сохранили выпуск штампованных и пластиковых изделий.

На первом этапе планируется выпуск пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона. В перспективе хотят создать также семиместную версию e-Largus. В машине устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт. Литий-ионные батареи размещены в моторном отсеке и зоне, где ранее располагался бензобак, благодаря чему удалось понизить центр тяжести и сохранить объем салона и багажника. Цифровая комбинация на панели приборов позволяет контролировать все системы электромобиля и уровень заряда. При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км. Общая грузоподъемность — 430 кг. Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Машина полностью идентична серийной бензиновой версии. «Мы ни одного кубического сантиметра не взяли у потребителя. Владелец электрокара не ощутит никаких неудобств. Все, к чему он привык, будет в новой электрической версии автомобиля»,— рассказал главный инженер проекта Константин Котляров. В настоящий момент прототип электромобиля проходит дорожные и лабораторные испытания. О примерной стоимости машины не сообщили.

Во время презентации электромобиля глава региона Александр Бречалов устроил тест-драйв. «Я впервые за рулем электромобиля. По ощущениям очень классно. Очень достойный автомобиль. Я считаю, e-Largus будет конкурентной моделью для потребителя»,— поделился впечатлениями господин Бречалов.

Глава Удмуртии рассказал, что работа по сохранению производства проводилась с руководством АвтоВАЗа и Минпромторгом страны в течение года. Благодаря этому на предприятии сохранились сервисные функции, а также продолжается производство запчастей для «Весты».

«Выпуск e-Largus — это еще один толчок для развития производства. У нас большие планы на эту площадку, в частности, на территории предприятия мы планируем создать индустриальный парк. Общая площадь готовых производственных площадей – 300 тыс. кв. м. Дополнительно компании Удмуртии смогут сотрудничать с АвтоВАЗом в части поставки запчастей на будущие электромобили. Они уже производят самую разную продукцию — от антенн до магнитол и стеклоподъемников. В перспективе наша цель — делать в будущем промпарке компоненты для всей отрасли электротранспорта»,— прокомментировал господин Бречалов.

Он подчеркнул, что в регионе в ближайшие годы планируют активно развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей.

На сегодняшний день в Ижевске 13 электрозарядных станций. В планах установить не менее 40, часть из которых будут производить на площадке холдинга «Русклимат» в Сарапуле. Как рассказал председатель совета директоров «Русклимат» Михаил Тимошенко, недавно они создали компанию «Национальные зарядные системы» по производству зарядных станций для электрокаров. «Запуск в Удмуртии производства таких машин открывает новые широкие возможности для успешного сотрудничества “Русклимат” с правительством Удмуртии и АвтоВАЗом»,— поделился господин Тимошенко.

Татьяна Колегова