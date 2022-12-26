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Коммерсантъ FM
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VK объявила о назначении трех вице-президентов

Вице-президентом VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений стал Иван Мыздриков, говорится в пресс-релизе компании. На этом посту он продолжит курировать проекты RuStore, «Почта», «Облако», «Календарь» и другие сервисы по продуктивности. Ранее господин Мыздриков занимал пост руководителя проекта RuStore и директора Бизнес-юнита Mail.ru.

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Иван Мыздриков

Иван Мыздриков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Тоболь

Александр Тоболь

Фото: Соцсети Александра Тоболя

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Иван Мыздриков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Тоболь

Фото: Соцсети Александра Тоболя

На должность вице-президента по технологиям и разработке назначен Александр Тоболь. Он будет отвечать за техническую команду «ВКонтакте» и направление единых технологий видеоплатформы «VK Видео», сервисов «VK Звонки» и «VK Клипы». Ранее он занимал пост технического директора «ВКонтакте».

Пост вице-президента по стратегическим проектам получил Рустам Хайбуллов. Он будет заниматься ключевыми активностями VK в области цифровизации. Ранее он работал на должности директора департамента по реализации стратегических проектов VK.

В ноябре инвесткомпания Prosus списала более 25% VK в пользу самой российской группы. Та в свою очередь продала бумаги за 24,8 млрд руб. структуре, которая займется мотивационной программой для менеджмента VK.

Подробнее о передаче доли — в публикации «Ъ» «VK перешла под руководство».

Олеся Павленко

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