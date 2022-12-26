ПАО «Мотовилихинские заводы» выйдет из банкротства в 2023 году

ПАО «Мотовилихинские заводы» выйдет из процедуры банкротства не позднее II квартала 2023 года, сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что в регионе работают над финансовым оздоровлением предприятия. Второй год металлургическое предприятие погашает накопленные долги, заметил Дмитрий Махонин. «Есть принципиальное решение президента. Я надеюсь, что в следующем году, не позже II квартала, “Мотовилиха” из банкротства выходит, ну и наращивает производство не только военной, но и гражданской продукции. За два года “Мотовилиха” освоила несколько видов стали»,— пояснил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, ПАО планирует реализовать на своей территории учебно-методический центр для подготовки персонала. По мнению Дмитрия Махонина, этот проект позволит заинтересовать отраслью металлургии больше молодежи.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.