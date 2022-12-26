Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПАО «Мотовилихинские заводы» выйдет из банкротства в 2023 году

ПАО «Мотовилихинские заводы» выйдет из процедуры банкротства не позднее II квартала 2023 года, сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что в регионе работают над финансовым оздоровлением предприятия. Второй год металлургическое предприятие погашает накопленные долги, заметил Дмитрий Махонин. «Есть принципиальное решение президента. Я надеюсь, что в следующем году, не позже II квартала, “Мотовилиха” из банкротства выходит, ну и наращивает производство не только военной, но и гражданской продукции. За два года “Мотовилиха” освоила несколько видов стали»,— пояснил губернатор.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, ПАО планирует реализовать на своей территории учебно-методический центр для подготовки персонала. По мнению Дмитрия Махонина, этот проект позволит заинтересовать отраслью металлургии больше молодежи.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...