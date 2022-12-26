На объектах «Башнефть-Добычи» выявлены нарушения требований промышленной безопасности

Западно-Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушение обязательных требований на объектах ООО «Башнефть Добыча»: в пунктах перекачки, подготовки и сбора нефти «Чекмагуш», «Языково» и «Раевка», сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на объектах не проводится контроль за подготовкой системы утилизации промышленной канализации резервуарного парка, не представлен акт готовности участка системы от колодца до емкостей производственно-дождевых стоков, не актуализирована эксплуатационная, проектная и исполнительная документация на резервуары РВСП-2000. Кроме того, система приточно-вытяжной нефтенасосной вентиляции не обеспечивает безопасность процесса: жалюзийная решетка узла воздухозабора в шахте приточной вентиляции не соответствует проектным решениям.

Должностные лица компании привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Статья предусматривает штраф для должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб. или дисквалификацию от полугода до года.

ООО «Башнефть Добыча», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2009 года. Компания предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. Принадлежит ПАО АНК «Башнефть». В 2021 году выручка «Башнефть Добычи составила 82,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,11 млрд руб.

Майя Иванова

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