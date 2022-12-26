СГК вложит в реконструкцию ТЭЦ-3 в Новосибирске 12 млрд рублей

Сибирская генерирующая компания сообщила о начале работ по реконструкции ТЭЦ-3 в Новосибирске. Инвестиции в проект составят 12 млрд руб. Подготовительные работы в 2023 году обойдутся в 645 млн руб.

В проекте - замена двух котлов паропроизводительностью 320 тв час каждый. Поставка двух котлоагрегатов с Барнаульского котельного завода (входит в «Энергомаш-БКЗ») планируется в марте 2024 –го и в марте 2025 года. «По двум паровым теплофикационным турбинам — установленной мощностью 120 Мвт каждая — проектирование и поставку будет выполнять Уральский турбинный завод», - сообщает компания. Срок поставки турбин - в августе 2024 года и в январе 2026 года. «Новые агрегаты заменят старое оборудование — с приростом мощности на 20 МВт по каждому», - говорится в сообщении.

В результате переоснащения ТЭЦ-3 ее тепловая мощность увеличится с на 20% - с 945 Гкал/ч до 1 137 Гкал/ч. Электрическая мощность увеличится на 8% - с 497 до 537 МВт. ТЭЦ-3 обеспечивает теплом почти всю левобережную часть Новосибирска. На долю станции приходится примерно 20% выработки электроэнергии в регионе.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова