Белгородский губернатор выгнал чиновника с совещания за обман

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выгнал подчиненного с оперативного совещания за обман.

Во время своего доклада замминистра строительства Владимир Губарев не смог объяснить причины срыва сроков строительства нескольких важных социальных объектов в регионе и не рассказал о проблемных проектах.

После его ответа господин Гладков потребовал, чтобы чиновник больше не приходил на совещания. «У меня есть большие сомнения в вашей компетенции как специалиста, а вы еще пытаетесь обмануть губернатора. Обманывать нельзя, мне такие работники не нужны», — заявил губернатор. Он добавил, что состояние объектов будет выясняться в результате их объезда, после чего большое количество людей может потерять работу.

Владимир Зоркий

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