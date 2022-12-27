С мести в карьер

В прокате криминальная мелодрама Антона Мегердичева «Бывшие. Happy End» — полнометражный сиквел сериала «Бывшие», выходившего на онлайн-платформе START в 2018–2021 годах. В хитросплетениях сюжета картины вполне могут разобраться и те, кто пропустил сериал, но для чего бы им это делать, Юлия Шагельман не понимает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интимной истории о созависимости двух людей режиссер Мегердичев упрямо пытается придать простор и размах

Фото: START Интимной истории о созависимости двух людей режиссер Мегердичев упрямо пытается придать простор и размах

Фото: START

Картина стартует с места в карьер, без всякого «в предыдущих сериях…», хотя здесь такое предисловие, пожалуй, не помешало бы. С другой стороны, трудно представить, что на этот фильм придет аудитория, незнакомая с героями и сюжетом сериала, а ей все должно быть понятно с первых кадров, в которых мы видим крупное региональное предприятие (позже выяснится, что это некий «комбинат» в Кемерово), подвергающееся рейдерскому захвату. После этого действие резко перескакивает в Москву, где в пустом спортзале проходит сеанс групповой терапии для людей, борющихся с зависимостями. У одного из участников, Ильи (Денис Шведов), важная дата — полгода трезвости. Однако счастливым и довольным он не выглядит, почему — становится понятно, когда на экране появляется его девушка Яна (Любовь Аксенова), тоже алкоголичка и вдобавок наркоманка, которая, в отличие от возлюбленного, никак не может, да и не особо хочет бросить эти нехорошие излишества. По этому поводу накануне пара в очередной раз поругалась, Илья выставил Яну из дома, и она ушла в ночь глухую прямо в ночной сорочке и накинутом сверху стильном кардигане.

Илья и Яна — главные герои сериала «Бывшие», показ которого начался на стриминге START в феврале 2018 года. Затем первый сезон показали по «Первому каналу», и по итогам года, согласно данным «Кинопоиска», он занял второе место среди отечественных сериальных премьер. Вдохновленный успехом START снял еще два сезона и закончил эту историю в марте 2021 года. Правда, точка оказалась многоточием: вышедшим сейчас полнометражным фильмом дело не ограничится, на сезон-2023/24 анонсирован еще и многосерийный спин-офф, в котором на первый план выйдет одна из второстепенных героинь оригинального шоу.

За три сезона с легкомысленной мажоркой Яной и психологом Ильей, которые познакомились в клинике, куда она пришла, чтобы одолеть наркозависимость, чего только ни происходило. Начиная, конечно, с их романа, несовместимого с профессиональной этикой любого практикующего психолога и непредставимого в стране, где эта деятельность лицензируется, но у нас, судя по расхожести такого сюжета в сериальной продукции, воспринимаемого как нечто вполне нормальное (Яна оказалась не единственной пациенткой, с которой Илья вступил в связь). Были еще и другие романы и даже браки, а также смерти близких, разорение Яниной семьи, сума, тюрьма и криминальные разборки.

Разборки-то и становятся главным сюжетным стержнем фильма. Нехорошие люди, захватившие комбинат, принадлежащий матери покойного мужа Яны Нине Егоровне (Эра Зиганшина), заодно похищают эту любящую драться и материться боевую старушку, чтобы запереть ее в частной психбольнице, обколоть лекарствами, лишить дееспособности и отобрать все ее имущество. Эту стратагему разработали адвокат и тоже наркоман Громов (Петар Зекавица) и дальняя родственница Нины Егоровны Маша (Анастасия Лапина), которым для полноты образов не хватает только злодейского смеха. Яна должна сыграть в заговоре свою роль, подтвердив невменяемость бывшей свекрови, и получить в награду огромный особняк бывшего мужа. Соглашается она не столько из корысти, сколько чтобы доказать Илье, что от нее может быть толк.

Разумеется, это в высшей степени здравое решение она принимает под воздействием алкоголя и кокаина, но, протрезвев, одумывается и решает спасти Нину Егоровну. К этой миссии присоединяются Янина мама Ирина (Наталья Рогожкина) и, конечно, Илья, хотя он, судя по выражению лица артиста Шведова, за четыре года смертельно устал от похождений своей подруги и хочет только принимать пациентов (они, очевидно, не знают, что по герою плачет дисквалификация), ходить на терапию и класть плитку у себя в квартире. На подпевках выступает бойфренд Ирины Виктор (Сергей Ланбамин), обеспечивающий комическую разрядку и подтверждение прогрессивной идеи, что в 50 лет (плюс-минус два года) жизнь, в том числе сексуальная, только начинается.

Режиссером картины выступил Антон Мегердичев, поставивший масштабные блокбастеры «Движение вверх» (2017) и «Сердце пармы» (2022). В рамках интимной истории про созависимость ему явно тесно, поэтому он старается наполнить ее экшеном, а пьяные эскапады Яны снимает в таком же драматичном рапиде, как баскетбольные атаки советской сборной и кровавые средневековые побоища. Это кино, впрочем, не столько держит в напряжении, сколько заставляет хвататься за голову с криками «Зачем?» и «Почему?» (почему, например, герои, разъезжающие по Москве на угнанной машине с оружием и наркотиками, ни разу не пристегиваются и ни один пост ГБДД их не остановил?). Однако ответа на эти вопросы, в отличие от хеппи-энда, зрителям никто не обещает.