Новый лучше старого

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова

Сенатор Ирек Ялалов

Представитель Башкирии при Торговом представительстве России в Китае Флюр Асадуллин

Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Нищев

Управляющий дополнительным офисом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Уфе Александр Соколов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Коммерческий директор ГК «Бриг» Анастасия Кинсфатор: «От лица группы компаний «Бриг» поздравляю всех читателей «Коммерсанта» с наступающим Новым Годом! Пусть наступающий год принесет каждому исполнение всех, даже самых амбициозных и сокровенных желаний! Будьте удачливыми, ставьте высокие цели и непременно достигайте их. Пусть счастье будет вашим постоянным спутником, а чудо заглядывает к вам в гости как можно чаще! Мы всей компанией уверены, что Новый год принесет всем новые возможности и будет гораздо лучше уходящего!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Исполнительный директор, руководитель Макрорегиона Поволжье ПАО Банк Уралсиб Марат Мамлеев:

«Хочу от всего нашего большого коллектива и от себя лично поздравить читателей, партнеров и рекламодателей Коммерсанта в Башкортостане с наступающим Новым годом. Мир постоянно меняется, и мы меняемся, даже если не сразу это замечаем. Желаю вам в процессе любых перемен всегда сохранять и верность собственным целям, и четкость планов, а также крепкое здоровье, легкость мысли и твердость духа. Пусть будет семейное тепло, уют, и радость от встреч с близкими. Любви, удачи и благополучия всем в Новом году!»