Суд решил проверить «преднамеренность» банкротства гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области назначил независимую экспертизу «в целях выявления признаков преднамеренного банкротства» ООО «Стройсервис», которому принадлежат пятизвездочные гостиницы «Арт-отель» и Ramada Plaza в Воронеже. Об этом сообщается в опубликованном определении арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако у компании и ее кредиторов остались неразрешенные разногласия из-за выбора экспертов и вопросов, на которые тем предстоит дать ответ. Солидарно обратившиеся в арбитраж с требованием организовать экспертизу управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Воронежской области и совладелец «Стройсервиса» Александр Муштаев настаивали на том, что проверку нужно поручить местному ООО «Экспертная группа "Ваш консультант"». Один из двух вопросов предлагалось сформулировать так: «Каким образом повлияло на финансово-хозяйственное положение ООО, в том числе на его платежеспособность, неисполнение АО "Галерея Чижова" обязательств в 2017-2021 годах по заключенным между сторонами сделкам?».

Авторы жалобы в этом вопросе апеллировали к давнему конфликту вокруг арендных платежей с крупнейшего в Воронеже торгового центра «Галерея Чижова». Одноименное АО, принадлежащее структурам депутата Госдумы от региона Сергея Чижова, и «Стройсервис» были соинвесторами строительства ТРЦ. Затем они совместно владели его недвижимостью в соотношениях 85% и 15%. В ноябре 2021-го «Галерея…» выкупила долю партнера. Представители «Стройсервиса» заявляют, что в течение нескольких лет недополучали от мажоритарного владельца положенную долю в 15% платежей от арендаторов. Компания оценивает долги почти в 1 млрд руб., она пытается взыскать эту сумму с «Галереи…» в двух судебных процессах.

Арбитражный суд первой инстанции в итоге выбрал параметры экспертизы по предложениям самой «Галереи…»

Он назначил ее проведение в Центральном НИИ судебной экспертизы в Москве и исключил из вопроса отсылку к конфликту сторон, сформулировав его так: «Какие финансово-хозяйственные операции, сделки и решения органов управления ООО могли привести к возникновению признаков несостоятельности?».

УФНС и господин Муштаев уже обжаловали решение первой инстанции в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, настаивая на своей формулировке вопроса для экспертизы. В пятницу, 23 декабря, арбитраж планировал рассмотреть жалобу на заседании, однако отложил его на 13 января из-за неявки части сторон спора.

Весной, напомним, Сбербанк передал структуре ДСК права требования к обанкротившемуся владельцу отелей почти на 3 млрд руб. и залоги на его активы. В случае перехода активов в собственность ДСК компания будет владеть всеми четырьмя премиальными отелями в городе — вместе с Marriott и Mercure.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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