Саратовские власти утвердили положение о создании территориальной обороны

В Саратове утвердили положение о территориальной обороне. Соответствующее постановление подписала глава города Лада Мокроусова.

Из документа следует, что территориальная оборона – это система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов жизнедеятельность населения, работы транспорта, коммуникаций и связи, энергетических и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей объектов.

В рамках теробороны осуществляются мероприятия по борьбе с иностранными диверсионно-разведывательными формированиями и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и ликвидации последствий их деятельности.

Территориальные войска - это формируемые на военное время соединения и воинские части ВС РФ, военизированные формирования и воинские соединения, не входящие в ВС РФ, и подразделения, которые формируют военкоматы области.

К ведению теробороны привлекаются воинские части, спецформирования органов власти, которые создаются на военное время соединения и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ, организации независимо от форм собственности, подразделения, формируемые военкоматами области.

От всех организаций, не зависимо от форм собственности, требуется: исполнение плана мероприятий теробороны, противодействие диверсионным группам и незаконным вооруженным формированиям, создание в рамках своих полномочий нештатных формирований.

Руководители организаций, не имеющих важные объекты, должны также противодействовать диверсантам и НВО, выделять необходимые объекты в распоряжение военного комиссариата, создавать нештатные формирования, а также создавать и содержать материальные запасы и иные резервы, выполнять мобилизационное задание по поставке продуктов для нужд муниципалитета, военных и населения.

Марина Ковалева