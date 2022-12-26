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Коммерсантъ FM
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Число погибших в результате снежного шторма в США превысило 40 человек

В США в результате снежной бури и из-за холодов погиб 41 человек, сообщает NBC. Смертельные случаи зафиксированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. По данным FlightAward, по всей стране отменено более 3300 рейсов, свыше 11 тыс. рейсов задержано.

Сильный шторм обрушился, в частности, на район Буффало в Нью-Йорке. Там из-за ледяной метели погибли семь человек. Во всем штате жертвами непогоды стали 12 человек. «Этот шторм войдет в историю как самый разрушительный в истории Буффало»,— заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул.

По данным AP, вчера, 25 декабря, более чем у 200 тыс. жителей США из-за шторма отключилось электричество. Неполадки были зафиксированы, в частности, в штатах Мэн и Сиэтл. Температура воздуха падала до –45°C. Снежный шторм также обрушился на Канаду, по всей стране отменены сотни авиарейсов.

Лаура Кеффер

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