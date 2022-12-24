Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В США отменили более 5,5 тыс. авиарейсов из-за снежного шторма

На северные штаты США обрушился снежный циклон, температура воздуха упала до –45°C (–49°F). По всей стране из-за непогоды отменили 5,5 тыс. авиарейсов. Во время шторма погибли 11 человек, сообщил CNN. Все они, за исключением одного замерзшего на улице бездомного, попали в автомобильные аварии во время шторма. SkyNews приводит данные о 17 погибших.

Порывистый ветер ломал деревья и обрывал линии электропередачи. По крайней мере 1,4 млн домов и предприятий остались без электричества утром 23 декабря. К вечеру подачу электроэнергии восстановили, число обесточенных объектов составляло 550 тыс. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что более 200 млн человек, примерно 60% населения США, столкнулись с проблемами из-за снежного шторма.

Согласно веб-сайту по отслеживанию погоды poweroutage.us, Мэн, Пенсильвания, Вирджиния и Северная Каролина пострадали из-за шторма больше всего, за ними следуют Теннесси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут. Индейским племенам, которые живут в труднодоступных районах, власти США доставляют дрова. Снежный шторм также обрушился на Канаду, по всей стране отменены сотни авиарейсов.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...