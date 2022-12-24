В США отменили более 5,5 тыс. авиарейсов из-за снежного шторма

На северные штаты США обрушился снежный циклон, температура воздуха упала до –45°C (–49°F). По всей стране из-за непогоды отменили 5,5 тыс. авиарейсов. Во время шторма погибли 11 человек, сообщил CNN. Все они, за исключением одного замерзшего на улице бездомного, попали в автомобильные аварии во время шторма. SkyNews приводит данные о 17 погибших.

Порывистый ветер ломал деревья и обрывал линии электропередачи. По крайней мере 1,4 млн домов и предприятий остались без электричества утром 23 декабря. К вечеру подачу электроэнергии восстановили, число обесточенных объектов составляло 550 тыс. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что более 200 млн человек, примерно 60% населения США, столкнулись с проблемами из-за снежного шторма.

Согласно веб-сайту по отслеживанию погоды poweroutage.us, Мэн, Пенсильвания, Вирджиния и Северная Каролина пострадали из-за шторма больше всего, за ними следуют Теннесси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут. Индейским племенам, которые живут в труднодоступных районах, власти США доставляют дрова. Снежный шторм также обрушился на Канаду, по всей стране отменены сотни авиарейсов.

Анастасия Ларина