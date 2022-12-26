Замминистра может возглавить краевое агентство по молодежной политике

Как стало известно «Ъ-Прикамье», заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина является одним из основных кандидатов на пост руководителя регионального агентства по делам молодежи. Об этом сообщили несколько источников, близких к краевым властям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермская трибуна Фото: Пермская трибуна

В то же время назначение чиновницы не является решенным вопросом: дело в том, что руководитель агентства, скорее всего, будет выбираться по конкурсу. Таковы якобы установки федеральных властей. Госпожа Баландина при создании агентства может быть назначена исполняющей обязанности руководителя новой структуры и в этом статусе принять участие в конкурсе на пост директора.

Агентство начнет работу в начале 2023 года. Оно появится в результате разделения краевого министерства по туризму и молодежной политике на агентство по делам молодежи и министерство туризма. Соответствующий указ был подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в октябре этого года.

Юлия Баландина занимается вопросами региональной молодежной политики с 2015 года. Тогда она возглавляла МАУ «Дворец молодежи». С 2019 года госпожа Баландина возглавила отдел молодежной политики регионального агентства по туризму и молодежной политике. После реорганизации агентства в министерство Юлия Баландина сохранила должность.