Дирекцию КРТ Ленобласти пригласили на «Северный вальс»

В марте 2023 года АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» планирует приступить к строительству третьей очереди ЖК «Северный вальс» обанкротившегося застройщика «Петрострой» Дмитрия Ипатова, о чем в минувшую пятницу сообщила пресс-служба строительного блока правительства Ленобласти. Дольщики последней, четвертой очереди долгостроя получат компенсации от федерального Фонда развития территорий. Всего в оставшихся очередях проблемного объекта осталось 1742 дольщика. Сегодня большинство из них успокоились, почувствовав поддержку государства, утверждают участники процесса достройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы на строительстве ЖК «Северный вальс», расположенного вдоль Дороги жизни во Всеволожске, остановлены с 2020 года на этапе возведения монолитной коробки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Работы на строительстве ЖК «Северный вальс», расположенного вдоль Дороги жизни во Всеволожске, остановлены с 2020 года на этапе возведения монолитной коробки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Работы на строительстве ЖК «Северный вальс», расположенного вдоль Дороги жизни во Всеволожске, остановлены с 2020 года на этапе возведения монолитной коробки, остекления и устройства фасада третьей очереди. Секции из 8–11–12-этажных домов общей площадью 14 тыс. кв. м состоят из 370 квартир. «В настоящее время Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области проводит обследование несущих конструкций для подтверждения их работоспособности и определения объема работ, необходимых для завершения строительства»,— рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области» Денис Локоть.

По данным ЕГРЮЛ, Автономная некоммерческая организация «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» (АНО «Дирекция КРТ Ленинградской области») зарегистрирована во Всеволожском районе Ленобласти с июля 2017 года. Дирекция выполняет функции заказчика-застройщика при создании и развитии объектов социальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, а также технического заказчика при реализации незавершенных проектов жилищного строительства. Историческими учредителями АНО являются комитет по строительству ЛО, ГАУ «Леноблгосэкспертиза», Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ЛОТПП).

Финансирование достройки проблемного ЖК ведется за счет средств инвестора — «Группы ЦДС». В рамках соглашения с областным правительством девелопер выделяет 716 млн рублей в обмен на преференции в части нормативов градостроительного проектирования в других проектах крупного застройщика (см. “Ъ” от 20.04.2022). «Соглашением предусмотрено частичное выделение средств инвестором по утвержденному графику, и мы рассчитываем, что в марте следующего года накопленных денег будет достаточно для начала строительных работ»,— объясняет господин Локоть.

В настоящее время Дирекция КРТ завершает строительство трех домов проблемного застройщика «Петрострой»: второго корпуса ЖК «Северный вальс», трех секций ЖК «Материк», пятого корпуса ЖК «Чистый ручей». Ведением реестра требований к должнику ООО «Петрострой» после введения процедуры банкротства (решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.07.2022) занимается конкурсный управляющий Константин Коробов, сообщивший «Ъ-СПб», что всего в оставшихся двух очередях «Северного вальса» осталось 1742 дольщика.

По словам конкурсного управляющего, права обманутых покупателей жилья в четвертой очереди ЖК будут восстановлены через выплату денежных компенсаций федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), предусматривающих возврат вложенных гражданами денег с учетом возмещения ущерба. Сумма компенсации рассчитывается после того, как Наблюдательный совет ФРТ принимает соответствующее решение. Размер возмещения определяет независимый оценщик с учетом стоимости квартир с аналогичной площадью, находящихся в том же муниципалитете и на той же стадии строительства. По словам господина Коробова, с учетом роста цен на жилье инвестиции обманутых граждан окупаются многократно. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, с 2020 года средняя стоимость квадратного метра в областной новостройке выросла почти в два раза: с 67,4 тыс. до 123,4 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мнения дольщиков «Петростроя» о банкротстве застройщика разделились (см. “Ъ” от 10.06.2022). Часть обманутых покупателей считала, что девелопер сам должен достроить свои объекты. Сегодня большинство дольщиков успокоились, говорит конкурсный управляющий: «Они почувствовали, что больше не брошены один на один с застройщиком и государство их поддерживает».

Александра Тен