Кадыров сообщил о прибытии в Чечню Кириенко и Трутнева

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев прибыли с рабочим визитом в Чеченскую республику, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Встретил в международном аэропорту Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова дорогих гостей — первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и зампреда правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева»,— говорится в сообщении господина Кадырова.

Как сообщает ТАСС, федеральные чиновники в ходе визита посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе.

Эрдни Кагалтынов