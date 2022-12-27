Цифра для внутреннего пользования

Уходящий год оказался непростым для IT-сектора в России. Большие изменения произошли и на петербургском рынке, который, по словам экспертов, традиционно обслуживал огромное количество западных заказчиков. Отечественные же в полной мере их пока не заместили. Другим ключевым событием для петербургского, как и для всего IT-сектора, стала переориентация внутреннего IT-рынка на российские цифровые решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовые показатели регионального IT-рынка, по прогнозам аналитиков, в 2022 году останутся на уровне прошлого года, а если и случится снижение, то вряд ли оно будет очень большим

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Финансовые показатели регионального IT-рынка, по прогнозам аналитиков, в 2022 году останутся на уровне прошлого года, а если и случится снижение, то вряд ли оно будет очень большим

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главным событием для российского IT-рынка в 2022 году стал уход международных вендоров и компаний. В этом смысле IT-сектор Петербурга пострадал особенно сильно. «Город считался столицей офшорного программирования: здесь по сравнению с другими городами было много бизнесов, которые работали на западные проекты. Такие компании, как JetBrains, EPAM, DataArt, вывезли тысячи сотрудников местных центров разработки»,— отмечает Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

С ним согласен Алексей Ильин, сооснователь и партнер инвестиционно-управляющего холдинга N3.Group. По мнению эксперта, петербургский IT-сектор достаточно сильно перестроился. Его структура сильно поменялась как с точки зрения новых имен, так и по количеству и размеру компаний. По разным оценкам, около 20% иностранных компаний в течение 2022 года покинули Северную столицу. Изменения коснулись и состава игроков и спектра услуг, которые они предлагают. Так, в связи с прекращением деятельности в стране крупных зарубежных вендоров большинству интеграторов пришлось пересматривать пакет решений в сторону российских компаний, и далеко не все смогли это сделать.

«Кроме того, Петербург — это один из крупнейших центров разработки в стране. Здесь лоцировалось множество международных разработчиков Luxoft, EPAM, Dell, T-Systems, DataArt и многие другие. После того как они покинули Россию, многие крупные коллективы сохранились и продолжают работать уже с другими собственникам. Кроме того, появилось большое количество небольших команд разработчиков, которые решили самостоятельно построить бизнес»,— поясняет господин Ильин.

В целом, по словам Андрея Трофимова, генерального директора компании «Скаут», сегодня кратно увеличился темп импортозамещения. «Те проекты, которые откладывались годами, резко стартанули, в том числе связанные с переходом государственных компаний на отечественное программное обеспечение (ПО)»,— поясняет он. При этом, по словам экспертов, растет и число коммерческих организаций, которые стали задумываться о переходе на отечественные программные продукты. По оценкам компании «Скаут», спрос на отечественное ПО за последний год вырос в семь раз и продолжит расти, что позволит российским разработчикам получить дополнительные инвестиции и выйти на новый уровень развития.

«Мы ожидаем, что финансовые показатели рынка в целом останутся на уровне прошлого года или продемонстрируют небольшое снижение до 10%. Несмотря на то, что часть выручки, связанная с поставками западного оборудования и ПО, драматически сократилась, общие показатели компенсируются за счет инвестиций в российский софт, развития новых направлений и IT-продуктов, реализации запасов "железа" и параллельного импорта»,— указывает господин Семенов.

Массовый исход

События 2022 года также повлекли за собой отток кадров из Северной столицы. По словам Николая Сокорнова, директора департамента разработки ПО компании «Рексофт», эти показатели во всех крупных городах примерно одинаковые. «Возможно, в Питере чуть выше, так как здесь более высокий процент специалистов, знающих английский на уровне, достаточном для работы в международных командах»,— добавляет он.

В течение года IT-специалисты уезжали из России волнами: первая волна была весной, из которой многие вернулось: по официальным данным Минцифры,— 80%. Вторая — после объявления мобилизации. После нее, по словам господина Ильина, поток возвращающихся оказался гораздо меньше. При этом говорить о завершении процесса релокации пока рано. «Отток кадров в отрасли наблюдается до сих пор, но следует отметить, что отсрочка от мобилизации специалистов аккредитованных IT-компаний в реестре Минцифры помогает справиться с ним»,— подчеркивает Алексей Строгов, директор по развитию ITentika.

По словам Александра Гольдштейна, профессора кафедры СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, генерального директора НТЦ АРГУС, если смотреть на ситуацию в целом, то кажется, что уехало достаточное количество людей, чтобы это было заметно для рынка труда. Но недостаточно, чтобы компании испытывали серьезные потрясения. «При этом надо принимать во внимание, что некоторое количество релоцировавшихся — по своему желанию или по предложению работодателя — продолжили работать на российские компании, в том числе и с офисами в Санкт-Петербурге. Уехавшие специалисты работают удаленно, что никак не нарушает ни бизнес-процессы, ни обязательства перед заказчиками»,— говорит он.

По подсчетам компании «Скаут», из Петербурга в течение года уехало около 10% IT-специалистов. При этом, по оценкам IT-компании «Аурига», примерно треть уже вернулась. Но дефицит квалифицированных специалистов на рынке все еще чувствуется.

«По нашим данным, из Петербурга уехало более 5 тыс. человек. Это в основном сотрудники, которых централизованно перевозили штаб-квартиры западных компаний. По разным оценкам, в 2022 году страну могло покинуть от 5 до 15% работников IT-отрасли. Теперь процесс ее восстановления в части кадров займет примерно пять лет»,— считает господин Семенов.

В целом, по словам господина Сокорнова, рынок труда в IT-сфере был переформирован. Планировать человеческие ресурсы под длинные проекты стало сложнее. «Прежде всего речь идет о еще большей востребованности высококвалифицированных архитекторов, аналитиков, разработчиков высокого уровня. Важно отметить, что из-за ухода с рынка привычных западных платформ сегодня требуются не просто специалисты, знающие конкретный инструментарий, а сотрудники, способные создать что-то с нуля, используя только открытые библиотеки и frameworks»,— поясняет он.

При этом, по мнению Ольги Евсюковой, специалиста по персоналу Linxdatacenter, в течение нескольких предыдущих лет на российском IT-рынке сложилась ситуация, когда количество вакансий постоянно росло, а число соискателей оставалось на одном уровне. «Сейчас же мы наблюдаем рост количества соискателей, что приводит к повышению конкуренции среди них. Кажется, что рынок IT-персонала становится выгоднее для работодателей. Все же до идеального баланса еще далеко»,— делится госпожа Евсюкова.

Образовательные перспективы

По мнению экспертов, в IT-сфере нехватка квалифицированных кадров с фундаментальным образованием ощущалась и раньше, а с отъездом опытных IT-сотрудников, выпускников вузов и преподавателей она еще больше обострится. «Западные компании плотно сотрудничали с вузами, открывали свои кафедры — эту работу нужно будет восстанавливать. У нас есть хороший задел — качественный преподавательский состав, поэтому необходимо удерживать этих людей, создавать дополнительные программы поддержки со стороны государства, расширять системы преподавательских и ученических грантов, формировать новые IT-кластеры со своей инфраструктурой, подходящей для работы и обучения»,— считает господин Семенов.

По мнению господина Ильина, несмотря на очень плотную работу IT-компаний с вузами, на данный момент они не в состоянии покрыть потребности рынка, так как лишь 15% выпускников профильных учебных заведений идут работать по специальности.

При этом, по словам Дениса Синицына, руководителя Тренинг-центра IT-компании «Аурига», IT-образование, которое дают российские вузы, одно из самых сильных и прогрессивных в мире. «Это подтверждается многочисленными победами российских команд в международных олимпиадах по программированию. Ведущие вузы страны, в том числе вузы Санкт-Петербурга, сейчас направлены на восполнение дефицита кадров. Однако реалии сейчас таковы, что потребности бизнеса стремительно растут. Тренд на импортозамещение также говорит о том, что государство готово вкладываться в развитие IT-сектора и, соответственно, в IT-образование. Вместе с тем очевидно, что перестроить систему образования невозможно быстро, поэтому в ближайшие два-три года полностью обеспечить рынок IT-кадрами вузы не смогут. Именно поэтому многие IT-компании готовы вкладываться в обучение и развитие сотрудников, выстраивая системы обучения, создавая тренинг-центры и корпоративные университеты. Кроме того, тренинг-центры крупных компаний предоставляют отличную возможность людям прийти в IT-сферу не только из специализированного вуза, но и из смежных специальностей»,— поясняет господин Синицын.

Как отмечает господин Гольдштейн, IT-рынок давно требует новых кадров, в ответ на этот вызов вузы все больше вводят программ подготовки по новым специальностям, но в ближайшее время, скорее всего, нехватку действительно покрыть не получится. «Если говорить об отдаленных перспективах, то здесь более оптимистичный прогноз. В технических вузах меняется парадигма обучения: от классических дисциплин, ориентированных на инженеров, совершается переход и внедрение необходимых IT-дисциплин в рамках бакалавриата. В течение нескольких лет ситуация улучшится. Отдельно стоит отметить, что уже сейчас есть огромное количество онлайн курсов и школ, которые готовят IT-специалистов, дают какой-то набор необходимых знаний для тех, кому интересна сфера цифровых технологий. Правда, довольно трудно говорить о высоком качестве такого образования»,— добавляет он.

По словам Павла Фролова, основателя и продюсера компании «Роббо», за последние годы в Петербурге значительно возросло количество студентов, получающих IT- и ИБ-специальности. В частности, это вызвано запуском немалого числа специализированных программ, которые позволяют освоить аналитику Big Data, машинное обучение, изучить новые направления в информационной безопасности. «Однако до тех пор, пока эти молодые люди станут опытными специалистами, пройдет как минимум десять лет. Только тогда IT-компании города смогут в значительной степени удовлетворить кадровый голод»,— заключает он.

Будущее петербургского IT-сектора

В 2023 году эксперты ожидают роста рынка IT-услуг не только в Петербурге, но в целом по стране. «Тренд на цифровизацию как в коммерческом, так и в государственном сегментах продолжает набирать обороты, что с учетом перераспределений структуры спроса позволяет строить оптимистичный прогноз. Продолжится активное импортозамещение ПО: внедрение отечественных продуктов, создание софта под нужды конкретных отраслей и компаний. Наиболее популярными будут гибридные IT-решения — сочетание готовых систем с авторскими узкоспециализированными разработками, учитывающими специфику бизнеса»,— поясняет господин Семенов.

По мнению господина Трофимова, 2023 и 2024 годы будут самыми сложными. «Начнет сказываться технологическое отставание из-за "оттока мозгов" и крупных иностранных компаний, задававших уровень требований к квалификации IT-специалистов на рынке. Кроме того, много технологий и решений закупалось за рубежом — всему этому еще предстоит найти альтернативы»,— считает он.

Что касается петербургского IT-сектора, то перед ним на следующий год стоят масштабные задачи. «Нужно переписать многое из того, что было разработано и внедрено ранее зарубежными компаниями. Вместе с тем существует потребность принципиально новых продуктов, учитывающих специфику российского рынка. Также будет иметь место конкуренция за программистов и аналитиков на рынке труда»,— полагает господин Строгов.

По словам Павла Калякина, генерального директора компании «МойОфис», в 2023 году количество проектов внедрения российского ПО будет только расти — и часть из тех, что были начаты в этом году, вероятно, конвертируется в коммерческие проекты уже в следующем. Однако устойчивый экономический эффект российские компании-разработчики увидят, вероятно, не раньше 2024-го. В среднем полная миграция всей организации или компании на новое ПО, по мнению эксперта, занимает год-два.

При этом Алексей Ильин считает, что достаточно сложно строить прогнозы в текущей ситуации, так как зачастую она кардинально меняется буквально за день. За последние три года российский, в том числе и петербургский IT-бизнес, показал высокую степень гибкости и адаптируемости к изменению внешних обстоятельств. Это позволяет ему довольно уверенно себя чувствовать и с оптимизмом смотреть в будущее. Из трендов и вызовов внешней среды, которые точно повлияют на IT-отрасль в 2023 году, эксперт выделяет следующие. Во-первых, многие предприятия и организации, особенно те, кто пока занял выжидательную позицию, начнут более активно искать варианты миграции с зарубежных решений на отечественные. И здесь открываются хорошие возможности как для нишевых IT-игроков, нацеленных на цифровизацию конкретных отраслей, так и для поставщиков «коробочных» решений универсального назначения.

Во-вторых, в связи с объективным ростом доли госсектора и бюджетных денег в заказах для IT-компаний произойдет усиление интереса многих игроков к этой сфере. То, что 2023 год — один из ключевых в плане перевода федеральных и региональных решений на платформу «ГосТех», дополнительно усилит этот тренд. Так, например, Петербург планирует в сжатые сроки перевести на эту платформу несколько десятков своих информационных систем.

В-третьих, продолжится борьба за сильных разработчиков — фактически это следствие тренда уходящего года. Кроме того, будет дополнительное перетекание людей из одной компании в другую, так как в период турбулентности многие стали менее требовательны к офферам. По мере выправления ситуации прежние запросы кандидатов будут возвращаться. Поэтому вопрос сохранения своей команды разработки и удержания людей станет одним из приоритетных для компаний. Более того, многие воспользуются относительно благоприятной возможностью усиления своих команд за счет специалистов, высвободившихся из компаний, работавших преимущественно на зарубежные рынки. Фактически это продолжение тренда уходящего года.

«Наконец, общим, а не только петербургским трендом станет продолжение консолидации активов IT-отрасли. Одним из относительно новых факторов здесь станет стремление молодых и активных IT-компаний, выросших до начала "турбулентности 2020-х", привлечь дополнительные инвестиции, ресурсы для развития, "встать под крыло" опытных управленческих команд. Именно сложившиеся команды IT-управленцев показывают на сегодня умение успешно отвечать на сложные вызовы внешней среды, а следовательно, и способность помочь "молодым и активным" преодолеть возникающие проблемы и совершить "левел-ап" своего бизнеса»,— заключает Алексей Ильин.

Антонина Егорова