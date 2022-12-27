Лизинг ищет альтернативы

Рынок лизинга промышленного оборудования, испытавший сложности в связи с санкциями и уходом иностранных производителей, постепенно перестраивается на «дружественные» рельсы, меняя логистику и бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем нового лизингового бизнеса в Санкт-Петербурге по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 24%, до 115,4 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Объем нового лизингового бизнеса в Санкт-Петербурге по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 24%, до 115,4 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Неопределенность, возникшая в связи с проведением СВО и последующим введением санкций, стала самым большим вызов для лизингового бизнеса в 2022 году. Естественной реакцией компаний в такой ситуации было приостановление инвестиции в развитие и ожидание восстановления ситуации, говорит руководитель группы оборудования и спецтехники «Интерлизинг» Дмитрий Албегов. Однако наличие внутреннего спроса, который частично перестал покрываться импортом, и возросшие потребности государства, в частности Министерства обороны, подтолкнули многие предприятия к обновлению и расширению парка оборудования, добавляет он.

По данным агентства «Эксперт РА», объем нового лизингового бизнеса в Санкт-Петербурге по итогам девяти месяцев 2022 года сократился на 24%, до 115,4 млрд рублей, при этом доля региона в новом бизнесе почти не изменилась и составляет почти 9%. Если рассматривать рынок лизинга в целом по РФ, то сокращение нового бизнеса за аналогичный период составило около 15% относительно аналогичного периода прошлого года, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина.

«Говоря про отдельные наиболее крупные сегменты оборудования, мы также видим просадку: например, лизинг оборудования для нефте- и газодобычи просел на 21%, а машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования — на 25%. В сегменте промышленного оборудования пока ощущается дефицит техники в связи с его зависимостью от ушедших иностранных брендов»,— говорит госпожа Советкина.

Уже с лета рынок начал постепенно восстанавливаться, хотя общая неопределенность и дефицит имущества все еще сохраняются, указывает руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «Балтийский лизинг» Андрей Бугров. «Перед отечественной промышленностью сегодня стоит задача развиваться, чтобы заместить ушедшие компании и технологии и обеспечить технологический суверенитет страны. Исходя из этого мы уже видим спрос на оборудование в отдельных отраслях и ожидаем, что этот спрос продолжит расти»,— отмечает он.

В условиях трансформации

В связи с тем, что ряд иностранных поставщиков различных предметов лизинга, начиная от авто и заканчивая оборудованием, покинул российский рынок, компании были вынуждены искать альтернативу. По словам Гурама Кудрявцева, генерального директор «Росбанк Лизинга», клиенты начали сотрудничать с российскими производителями и импортерами из «дружественных» стран. В результате, с одной стороны, это в некоторых случаях послужило причиной создания очередей на услуги по изготовлению и поставке популярных позиций среди аналогов, а с другой стороны, отдельные предприятия решили временно отказаться от планов по обновлению своих основных средств и предпочли ремонтировать и использовать текущие активы.

Однако есть и положительные примеры. Например, у «Росбанк Лизинга» есть успешный опыт финансирования локализации высокотехнологичного производства на Северо-Западе в станкостроении. В настоящее время развивается сотрудничество между Росбанком и НПК «Морсвязьавтоматика» (владелец товарного знака Unimach), российским производителем высокоточного high-tech-оборудования для обработки металла с производственными мощностями в Петербурге, рассказывает господин Кудрявцев. Благодаря скоринговым продуктам клиент может быстро выходить на сделку, а объем финансирования по действующей совместной с НПК «Морсвязьавтоматика» программе существенно вырос, добавляет он.

Как отмечает Оксана Попова, директор Северо-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг», новые вызовы заставляют лизинговые компании более тщательно оценивать риски, связанные с осуществлением импортных поставок, учитывать влияние возникших ограничений на бизнес наших клиентов лизингополучателей и поставщиков. «Вместе с тем уже во втором квартале мы предложили рынку для лизингополучателей из наименее зависимых от импорта отраслей лизинг оборудования в быстром типовом формате»,— рассказывает она. Это предложение востребовано.

Спрос на промышленное оборудование, по словам госпожи Поповой, сохраняется. Традиционно основной спрос сосредоточен в обрабатывающих отраслях промышленности. Соответственно востребовано оборудование для металлообработки, деревообработки, пищевых производств. Трансформируется география поставок импортного оборудования: большую долю занимают поставщики из Китая, Турции, добавляет госпожа Попова.

«Главным выгодоприобретателем от ситуации с поставками и производством оборудования в России в этом году являются китайские производители, впрочем, как и в случае с автотранспортом и спецтехникой. Мы видим высокий спрос в области металлообрабатывающего оборудования, который в данный момент покрывается по большей части китайскими станками»,— отмечает господин Албегов.

Умеренные ожидания

Андрей Бугров ожидает, что рост в сегменте оборудования в Санкт-Петербурге по итогам года составит 7–10%. В целом клиентская активность наблюдается с середины года, когда клиенты стали переориентироваться на других поставщиков и производителей оборудования. Кроме азиатских производителей, постепенно включаются в конкурентную борьбу и отечественные производители, подчеркивает господин Бугров.

По словам господина Бугрова, «Балтийский лизинг» существенно нарастил объем нового бизнеса в разрезе промышленного оборудования в 2022 году, заняв ведущие места среди ведущих лизинговых компаний по объему финансирования оборудования для пищевой промышленности, полиграфии и энергетического оборудования в ренкингах, по данным «Эксперт РА». При этом для последних двух сегментов рост объема нового бизнеса для компании составил 92,4 и 54,6% соответственно. Санкт-Петербург, по словам господина Бугрова, показал особый рост в сегменте полиграфического оборудования (+427,2%). В Северо-Западном федеральном округе увеличился объем финансирования оборудования для пищевой промышленности (+98%), появились нехарактерные для региона сделки с энергетическим оборудованием.

«В целом по компании в сегменте лизинга оборудования мы ожидаем умеренного роста нового бизнеса по сравнению с 2021 годом: возможно, на 5–10%»,— говорит господин Албегов. По его словам, во втором и третьем кварталах количество сделок на рынке промышленного оборудования снижалось, но в четвертом «Интерлизинг» зафиксировал рост спроса и надеется на восстановление объема бизнеса в Петербурге в сегменте оборудования.

В текущем году все большее число лизинговых компаний начинает работать с подержанной техникой», отмечает госпожа Советкина. По опросам агентства «Эксперт РА», в целом по рынку 90% респондентов — лизинговых компаний нарастили долю сделок с лизингом бывшего в употреблении, а средняя доля сделок с подержанной техникой выросла до 23% нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2022 года против 14% за 2021 год. Сегмент бывшего в употреблении и далее продолжит развиваться, но наибольшей популярностью подержанная техника будет в сегментах с более ликвидными видами оборудования, считает госпожа Советкина.

«У нас выросла доля сделок с подержанным оборудованием, в том числе с использованием инструмента возвратного лизинга. Традиционно пользовались спросом льготные программы»,— делится господин Бугров. Он также отмечает, что большинство лизинговых компаний оперативно реагировали на изменение ключевой ставки ЦБ, либерализовали свои условия, развивали возможность работы с подержанным имуществом. «Балтийский лизинг», в частности, улучшил условия экспресс-лизинга оборудования для промышленных компаний: снизил требования к авансу и повысила размер максимальной задолженности. Все это крайне актуально в период кризиса, подчеркивает господин Бугров.

Спрос на поддержку

Лизинг промышленного оборудования всегда был одним из ведущих механизмов импортозамещения, отмечает Оксана Попова. Так, в этом году «СберЛизинг» обеспечил предоставление предприятиям легкой промышленности около половины от предусмотренного объема государственной субсидии, направленной на создание импортозамещающих производств. Эта программа существует уже несколько лет и на всем протяжении объем заявок от компаний существенно превышает объем выделенных средств. В 2022 году объем программы составил более 900 млн рублей, рассказывает госпожа Попова.

Кроме того, компания активно сотрудничает с Фондом развития промышленности в реализации совместных проектов. Интерес к программам фонда растет: за 2021–2022 годы по лизинговой программе фондом реализовано 25 проектов на сумму около 4 млрд рублей. По словам госпожи Поповой, около 37 млрд рублей государство выделило на программу приобретения приоритетной импортной продукции. Импорт промышленного оборудования является частью этой программы, в том числе с использованием лизинга.

Льготные программы традиционно пользуются спросом, поскольку способны реально поддержать в непростое время, добавляет господин Бугров. В 2022 году «Балтийский лизинг» принял участие в программе субсидирования спецтехники. Весной она была лимитирована, и компания смогли получить ограниченную субсидию в размере 57,6 млн рублей. Это позволило профинансировать на льготных условиях 70 сделок для клиентов из разных регионов с общей стоимостью имущества 576,6 млн рублей, рассказывает господин Бугров.

«Интерлизинг» работает по программам федерального Фонда развития промышленности, По словам господина Албегова, интерес к данной программе у клиентов присутствует, но многих отпугивают длинные сроки рассмотрения и большой пакет необходимых документов.

Виктория Алейникова