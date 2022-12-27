Машина на подмену

Восстановление спроса на каршеринг может начаться уже в 2023 году, прогнозируют эксперты. Специалисты уверены, что в течение двух-трех лет автопарк каршеринга может полностью перейти на китайские машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В связи с уходом из России большинства зарубежных автопроизводителей продажи новых автомобилей в 2022 году упадут примерно втрое, что скажется и на каршеринге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В связи с уходом из России большинства зарубежных автопроизводителей продажи новых автомобилей в 2022 году упадут примерно втрое, что скажется и на каршеринге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Почта-банка, средняя стоимость поездки на каршеринге в январе — сентябре 2022 года выросла на 25%, до 440 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Tinkoff Data зафиксировали рост на 17%, до 493 рублей, а в CloudPayments — на 29%, до 319 рублей. По прогнозу заместителя генерального директора по инвестициям и стратегическому развитию фонда «Транспортные инновации Москвы» Андрея Попова, на конец этого года объем рынка каршеринга в России составит около 66 млрд рублей при среднем чеке 365 рублей за поездку. 48% рынка от общего объема придется на Москву (примерно 32 млрд рублей при среднем чеке 493 рубля за поездку). Доля рынка Санкт-Петербурга — 23% рынка (примерно 15 млрд рублей при среднем чеке 413 рублей за поездку).

Цена проката

В связи с уходом из России большинства зарубежных автопроизводителей продажи новых автомобилей в 2022 году упадут примерно втрое, что скажется и на каршеринге, констатирует Максим Шишко, генеральный директор компании «Автодом Подписка». В связи с ростом цен на страхование и техническое обслуживание (увеличение в 2022 году превысило 30–40% по отношению к прошлому году, когда рост был в пределах 5–10%), скорее всего, продолжат свой рост и тарифы каршеринга.

Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг», считает одним из трендов последних двух лет постепенный переход операторов проката автомобилей от схемы поминутной аренды к подписочным моделям и более длительным срокам аренды. «Этот тренд усиливается с ростом стоимости владения транспортным средством. Помимо роста рекомендованных розничных цен на новые автомобили на 40–60% с начала года и удорожания на 20–40% машин с пробегом, растет и стоимость их содержания»,— объясняет специалист.

Руководитель компании «Автодом Подписка» также полагает, что спрос на подписку на автомобили китайских брендов (аренда на полгода и более) будет расти, так как это может стать альтернативой покупке подорожавших автомобилей на фоне снижения выдачи кредитов и роста ставок. «Но здесь потребуется трансформация ожиданий клиентов: если ранее они могли за 50–60 тыс. в месяц получить немецкий автомобиль в подписку, то сейчас за этот же бюджет доступны менее статусные китайские марки»,— обращает внимание господин Шишков.

Китайское замещение

«Парк автомобилей в каршеринге будет стареть, то есть срок нахождения одного авто и его пробег внутри сервиса будут увеличиваться и более медленно обновляться только за счет доступных моделей китайских и отечественных производителей»,— продолжает господин Шишков. С экспертом согласна госпожа Маркова: «Операторы каршеринга испытывают серьезные проблемы с пополнением парков, связанные с отсутствием на рынке новых автомобилей, рассматриваемых в качестве целевых. Речь идет о популярных массовых моделях (Volkswagen Polo, Renault Kaptur), которые оказались в числе дефицитных после ухода из России производителей».

По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, сервисы каршеринга уже переориентировались в новых закупках на автомобили китайских брендов. В основном это Haval, Geely, Chery. «Как и ранее в случае с европейскими марками, для китайских брендов каршеринг представляется платформой для знакомства автолюбителей с их продукцией. То есть это канал расширения собственного присутствия на рынке»,— поясняет господин Гаврилов. Те машины, которые еще остаются доступны для пользователей, постепенно будут вымываться в силу большого пробега и неактуальности для автомобильного рынка.

«Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим в каршеринге и автомобили отечественных марок. Это могут быть как "Москвич" и Evolute, так и новые модели Lada, но обязательно с автоматической коробкой передач или вариатором. Можно предположить, что сервисное обслуживание этих марок будет более доступно по цене»,— добавляет господин Гаврилов.

«Рынок аренды уже сейчас чувствует все последствия событий 2022 года, но каршеринговые сервисы начали реагировать своевременно. Поэтому уже сегодня мы можем наблюдать большое количество китайских марок в приложениях по краткосрочной аренде автомобилей»,— уточняет господин Попов.

Выработка ресурса

Автомобили, которые активно закупали каршеринговые компании в 2019–2021 годах, к следующему году могут стать технически непригодными для комфортного и безопасного использования клиентами, а их содержание и обслуживание — слишком дорогими для оператора, оценивает перспективы господин Шишков. «Если в крупных городах улучшится ситуация с зарядной инфраструктурой, в каршеринге станет больше электрических автомобилей, так как себестоимость в расчете на один километр пробега у электроавтомобиля существенно ниже, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания,— предполагает эксперт.— Это позволит формировать более низкие тарифы».

Денис Гаврилов считает, что в ближайшее время закупки электромобилей известных мировых брендов (Tesla или Volkswagen) будут единичными (имиджевыми).

Прогнозные последствия

Мнения специалистов о том, когда сервис каршеринга в полной мере ощутит на себе последствия кризиса на отечественном автомобильном рынке и как долго будет восстанавливаться, разделились. Максим Шишко дает неоднозначный прогноз: с одной стороны, на фоне падения доходов населения многие люди откажутся от владения личным автотранспортом и будут отдавать предпочтение общественному транспорту, такси и каршерингу, так что спрос на эти услуги может восстановиться в 2023 году. «С другой стороны, трудно прогнозировать, когда рынок каршеринга восстановится и восстановится ли он в полной мере, так как это достаточно молодой бизнес. Большинство компаний только в прошлом году начали демонстрировать прибыль. А при снижении спроса и сокращении парка операторов каршеринга сохранить прибыльность может быть проблематично»,— рассуждает эксперт.

Андрей Попов полагает, что, несмотря на геополитическую ситуацию, рынок каршеринга ожидает рост, связывая это с изменением культуры потребления в больших городах. Эксперт думает, что стабильная тенденция к росту станет заметна в 2023 году.

Денису Гаврилову представляется, что если китайским брендам удастся обеспечить необходимый объем машин, то негативных последствий для каршеринга в уходе европейских брендов может и не быть. Другое дело, что стоимость закупок автомобилей по сравнению с прошлыми годами заметно вырастет. «Если VW Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris можно было приобрести по цене около 1 млн рублей и даже меньше, то теперь чек по китайским брендам вырос и стремится к среднему значению в районе 2 млн рублей. Плюс сервисное обслуживание упомянутых седанов было дешевле, чем китайских кроссоверов в настоящее время»,— указывает господин Гаврилов.

При этом он не исключает, что спрос будет расти: «С рынка ушли продукты подписки на автомобили, поэтому в массовом сегменте аренды автомобилей остался только каршеринг. К тому же многие потенциальные покупатели новых автомобилей сейчас по разным причинам откладывают приобретение машин, и в этом случае они смогут стать клиентами каршеринговых сервисов».

Александра Тен