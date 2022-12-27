Растянуть потрясения во времени

Потрясения уходящего года повлияли на все отрасли городской экономики, какие-то сектора пострадали меньше, какие-то больше. Однако почти все столкнулись с необходимостью перестройки бизнес-процессов. Причем это коснулось не только логистики, технологий, оборудования и материалов, но и работы с персоналом. За последние десять месяцев в стране было как минимум две информационных волны, спровоцировавших мощнейшие стрессы у значительной части населения. Это не могло не сказаться и на качестве работы сотрудников компаний. Руководителям пришлось учиться заново выстраивать управленческие процессы, повышать продуктивность у близких к ступору или впавших в депрессию подчиненных. Вероятнее всего, в наступающем году таких валящих с ног новостей меньше не будет, но, надо полагать, определенный иммунитет у бизнеса уже к стрессовым ситуациям выработался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Что касается экономических процессов, то потрясения последних месяцев при всех их минусах имеют под собой и плюсы. Любое потрясение выбивает с рынка слабые компании, освобождает место для новых игроков. А значит — открывает новые возможности для развития. Не об этом ли всегда мечтает настоящий предприниматель?

Что касается локомотива экономики — стройотрасли,— то она по крайней мере еще на некоторое время останется под защитой государства. Как и предполагали многие эксперты, разговоры об отмене льготной ипотеки оказались не более чем страшилками: отказаться от такого инструмента в нынешних условиях государство себе позволить не могло. И оно этого не сделало. Впрочем, есть скептики, которые полагают, что продление льготной программы жилищного кредитования лишь будет способствовать дальнейшему наращиванию опасности возникновения «ипотечного пузыря», который если уж лопнет, то так, что всей экономике придется несладко. Но это будет не сейчас. Власти, видимо, полагают, что все потрясения в один промежуток времени укладывать неразумно. А там, глядишь, как-нибудь рассосется.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Лидеры бизнеса»