Бывшее руководство «Юга Сибири» привлечено к субсидиарной ответственности на 2,9 млрд рублей

Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Юг Сибири» Сергея Баканова о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей компании-должника.

Он постановил взыскать солидарно 2,9 млрд руб. убытков с ликвидатора компании Артема Зковряжина и бывшего гендиректора Игоря Фаста. Также с Артема Заковряжина взыскано в пользу «Юга Сибири» 122,3 млн руб. Решение может быть обжаловано. Изначально в своем заявлении конкурсный управляющий также требовал привлечь к ответственности под долгам компании Виталия Сидорова и Николая Овичнникова. Суд в этой части отказал.

ООО «Юг Сибири» признано банкротом в апреле 2019 года, компания входила в одноименных холдинг, который до банкротства был крупным производителем растительного масла в Сибири. В его структуре были маслоэкстракционные заводы в Алтайском крае и в Омской области. Мощности заводов в 2018 году были сданы в аренду санкт-петербургской ГК «Благо» (ТМ «Дары Кубани», «Благо» и др.). Активы холдинга несколько раз выставлялись на продажу, последний раз (общая сумма лотов составила 12,5 млрд руб.) торги были отменены в декабре 2022 года в связи с необходимостью переоценки.

Оксана Павлова

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